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Bir dönem sona erdi: Chelsea Tuchel ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, başarılı teknik adam Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı. Chelsea’de yeni teknik adamın kim olacağı ve Thomas Tuchelin yeni adresi merak konusu oldu. Peki Tuchel neden kovuldu? Chelsea'de kaç kupa kazandı? İşte merak edilen soruların cevapları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelsea yeni teknik direktörü kim? Tuchel kovuldu mu?
Thomas Tuchel

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Chelsea ve Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi. Maçı 1 - 0 kaybeden İngiliz ekibi faturayı Thomas Tuchel’e kesti. Sezona kötü başlangıç yapan teknik adamın görevine son verildi

THOMAS TUCHEL NEDEN KOVULDU?

Kulüpteki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Alman teknik direktör, bu sezona kötü başlangıç yaptı. İngiltere Premier League’de 6 haftada sadece 10 puan toplayan Thomas Tuchel'in görevine resmen son verildi.

CHELSEA’DE KAÇ KUPA KAZANDI?

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea;

> 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi

> UEFA Süper Kupası

> FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandı.

THOMAS TUCHEL'İN CHELSEA PERFORMANSI

Chelsea'de 99 maça çıkan Thomas Tuchel;

> 62 Galibiyet

> 19 Beraberlik

> 18 Mağlubiyet aldı.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

> Mainz 05

> Borussia Dortmund

> Paris Saint-Germain

> Chelsea

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