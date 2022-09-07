Bir dönem sona erdi: Chelsea Tuchel ile yollarını ayırdı

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1 Ekim'den itibaren başlıyor: Berberler ve kuaförler Pazar günü artık kapalı olacak

Erzurum'da “berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması” meselesi ile ilgili karar verildi. Buna göre berber, kuaför ve güzellik salonları 1 Ekim tarihinden itibaren pazar günleri kapalı olacak.