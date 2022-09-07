Bir dönem sona erdi: Chelsea Tuchel ile yollarını ayırdı

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Chelsea ve Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi. Maçı 1 - 0 kaybeden İngiliz ekibi faturayı Thomas Tuchel’e kesti. Sezona kötü başlangıç yapan teknik adamın görevine son verildi
THOMAS TUCHEL NEDEN KOVULDU?
Kulüpteki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Alman teknik direktör, bu sezona kötü başlangıç yaptı. İngiltere Premier League’de 6 haftada sadece 10 puan toplayan Thomas Tuchel'in görevine resmen son verildi.
CHELSEA’DE KAÇ KUPA KAZANDI?
Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea;
> 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi
> UEFA Süper Kupası
> FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandı.
THOMAS TUCHEL'İN CHELSEA PERFORMANSI
Chelsea'de 99 maça çıkan Thomas Tuchel;
> 62 Galibiyet
> 19 Beraberlik
> 18 Mağlubiyet aldı.
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
> Mainz 05
> Borussia Dortmund
> Paris Saint-Germain
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