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Premier Lig'de olay görüntü: Tuchel ve Conte arasında gerginlik

Premier Lig'de oynanan Chelsea-Tottenham maçının sonunda olay anlar yaşandı. Mücadele sonunda el sıkışmaya gelen Tuchel ve Conte neredeyse birbirine giriyordu. Yedek kulübelerindekilerin müdahalesiyle tartışmanın büyümesi engellenirken yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Premier Ligde olay görüntü: Tuchel ve Conte arasında gerginlik
Tuchel ve Conte karşılaşma sonunda gergin anlar yaşandı.

Premier Lig'de oynanan ve 2-2 biten Chelsea-Tottenham maçının son düdüğünün ardından iki takımın teknik direktörü arasında gergin anlar yaşandı.

Yedek kulübelerindeki futbolcular ve antrenörlerin müdahalesiyle olayların büyümesi engellenirken Premier Lig yönetiminin konuyla ilgili hafta içerisinde bir toplantı yapabileceği belirtildi.

  • İki teknik direktör de mücadele sonrasında kırmızı kart gördü.

Yaşananlar sonrasında konuşan Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel şöyle söyledi;

  • "Biriyle tokalaştığında, onun gözüne bakarsın. Conte'nin konuya dair farklı bir fikri vardı. Gereksiz bir olaydı ancak birçok şey gereksiz. Yaşananlardan ötürü eğlendim."

Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı

  • Stamford Bridge'de oynanan Londra derbisinde Tottenham'ın uzatmalarda bulduğu gol ile puanlar paylaşıldı. Chelsea, 19. dakikada Kalidou Coulibaly'nin golü ile öne geçti. 68. dakikada Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg'in golü ile eşitliği yakaladı. Maçın 77. dakikasında Chelsea, Reece James'in golü ile tekrar öne geçti. Maçın 90+6 dakikasında Harry Kane, maçın skorunu belirledi. İki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte, maç sonunda aralarındaki tartışma sonrası kırmızı kart gördü. Premier Lig'deki günün diğer maçında, Nottingham Forest, West Ham United'ı 1-0 yendi.
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Premier Lig'de<br>olay görüntü

Premier Lig'de
olay görüntü

Kritik maçta teknik direktörler kafa kafaya geldi.

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