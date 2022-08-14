Premier Lig'de olay görüntü: Tuchel ve Conte arasında gerginlik

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacak" dedi.