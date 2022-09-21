Son dakika: Denizli’de helikopter düştü: 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik helikopter kazasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "İlimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır." dedi.

Denizli'de düşen helikopterden ilk görüntüler

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın bölgesinde rüzgarın etkili olduğu öğrenildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 6 dozer, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahaleye devam ediliyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada; "Bölgede meydana gelen orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; 14 uçak ve 23 helikopter ile müdahale edilmektedir. Yangın, an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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