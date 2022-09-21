Dövizle askerlik nedir, nasıl yapılır, ücret ne kadar?

Her Türk erkeği, nerede yaşarsa yaşasın askerlik görevini yerine getirmek zorundadır. Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışında yaşayan Türklere bu konuda bir kolaylık sağlıyor. Yurt dışında yaşayan Türkler, askerlik görevlerini dövizle bedelli olarak yerine getirebiliyorlar.

Dövizli askerlik ne kadar?

1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar dövizle askerlik ücreti 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendi. Açıklanan memur aylık katsayısına göre 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarının 43 bin 151 lira 28 kuruş olacağı bildirilen açıklamada, "Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenecek döviz miktarı ise 43 bin 151 lira 28 kuruşun Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir." denildi.

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Dövizle askerlik başvurusu nereden yapılacak?

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan bedelli askerlik başvuru işlemlerine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerince, dövizle askerlik başvuru ve ödeme işlemlerine ise dış temsilciliklerce yeniden başlandığı ifade edildi.

Dövizle Askerlik Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak istiyorum. Taksitle ödeme imkanı var mı?

Dövizle askerlik ödeme miktarının; başvuru esnasında peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Taksitle ödeme imkânı bulunmamaktadır.

38 yaş sınırı içinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuramadım. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilir miyim?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için 38 yaş sınırı kaldırılmıştır. Vatandaşlarımızın ikâmet ettikleri bölgelerdeki türk konsolosluklarına başvurmaları halinde yararlanma şartlarını haiz olup olmadıkları konsolosluklarımızca değerlendirilecektir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere döviz ödemesinde bulunarak başvurdum. Ancak başvurum konsolosluğumca/askerlik şubesince kabul edilmedi. Askeralma kanununda belirtilen şartları haiz olarak yeniden başvurmam halinde ödemiş olduğum döviz miktarı ödeyeceğim döviz miktarına mahsup edilecek mi?

Bu durumda olan vatandaşlarımıza, ödemelerinin T.C. Merkez Bankası/Konsolosluk kayıtlarına geçmiş olması ve iade edilmemiş olması halinde ödemiş oldukları döviz miktarı ödeyecekleri döviz miktarına mahsup edilecektir.

Çok vatandaşlık statüsü ile yurt dışında bulunmaktayım. Yurt dışında üç yıllık çalışma süresini doldurmam gerekir mi?

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Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen çok vatandaşlık statüsünde bulunan vatandaşlarımızın, yurt dışında 1095 günlük bulunma süresini doldurmuş olmaları kaydıyla çalışma şartı aranmayacaktır.

Daha önce işçi-işveren-meslek/sanat mensubu-gemi adamı statüsünde askerliğim erteli iken, erteleme süresi içinde bir takvim yılının yarısından fazla süreyle Türkiye’de kaldığım için bir daha yenilenmemek üzere ertelemem iptal edildi. Dövizle askerlik hizmeti için başvuru hakkım var mı? Ertelememin iptal edildiği tarihe kadar olan çalışma sürelerim yanar mı?

Yurt dışı işçi ertelemelerinin iptal edilmesi, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına engel değildir. Ertelemelerinin iptal edildiği tarihten önceki çalışılan süreler dövizle askerlik için aranacak çalışma süresine dâhil edilir.

Yurt dışında resmi burslu öğrenci (yüksek lisans/doktora dâhil) olarak eğitim görüyorum, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için bursumu iptal ettirmem gerekiyor mu?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri için oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statüsünde yabancı ülkelerde ya da bir iş sözleşmesi ile yabancı bayraklı gemilerde gemi adamı statüsünde, Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süre ile çalışmış çok vatandaşlık statüsünde bulunanların ise en az üç yıl süre ile yurt içinde geçen süreler hariç yurt dışında bulunmuş olamaları gerekmektedir. Resmi burslu öğrenci olmanızın dövizle askerlik hizmetine herhangi bir etkisi yoktur. Önemli olan, yabancı ülke makamlarınca verilen oturma-çalışma izninin size yasada öngörülen işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statülerinden birini sağlamasıdır.

Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir müddet çalışmıştım, ancak çeşitli nedenlerle dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunmadan Türkiye’ye kesin dönüş yapmak zorunda kaldım. Şimdi yeniden yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak çalışmaktayım. daha önce çalıştığım süreler, dövizle askerlik başvurum sırasında dikkate alınır mı?

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Vatandaşlarımızın yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren ya da meslek-sanat mensubu statüsünde çalıştıkları tüm süreler, konsolosluklara müracaatlarında belgelendirmeleri kaydıyla, dövizle askerlik hizmeti için gerekli çalışma süresinden sayılır.

Dövizle askerlik uzaktan eğitim portalına nasıl giriş yapabilirim?

Ana sayfa sağ alt bölümünde yer alan “Destek” linkini tıklayarak sorularınızı iletebilirsiniz. Sorularınızın cevapları size elektronik posta ile iletilecektir.

Tarayıcınızın adres bölümüne https://dovizle.msb.gov.tr adresini yazarak giriş yapabilirsiniz.

Uzaktan eğitim portalı eğitim içeriklerini tamamladıktan sonra ne yapmalıyım?

Eğitim içeriklerini tamamlamanızı müteakip oturma ve çalışma durumunuzu ispata yarayan belgeler ve geçerli pasaportunuz ile bağlı bulunduğunuz konsolosluğa müracaat etmeniz gerekmektedir.

T.C. kimlik numaramı bilmiyorum, ne yapmalıyım?

Pasaportunuzu veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızı kontrol ediniz. Her ikisinde de T.C. kimlik numaranız bulunmuyor ise en yakın konsolosluğa müracaat ediniz.

Uzaktan eğitim portalı eğitim içeriklerine erişmek istiyorum ancak şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

Ana sayfada “Sisteme giriş” bölümündeki “Şifrenizi mi unuttunuz?” linkini tıklayarak elektronik posta adresinize gönderilen link ile yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz.

Uzaktan eğitim portalının kullanım kılavuzu var mıdır?

Ana sayfada alt bölümde “Kullanım Kılavuzu” imgesini tıklayarak kılavuza erişebilirsiniz.

Dövizle askerlik uzaktan eğitim portalı eğitim içeriklerine nasıl erişebilirim?

https://dovizle.msb.gov.tr internet adresinde ana sayfada bulunan “Sisteme giriş” bölümünden T.C. kimlik numarası ve belirlediğiniz şifre ile uzaktan eğitim portalı eğitim içeriklerine erişebilirsiniz. İlk defa siteye giriş yapıyorsanız “Sisteme giriş” bölümünde “Yeni hesap” butonunu tıklayarak açılan pencerede kişisel bilgilerinizi doldurmak suretiyle ana sayfadan T.C. kimlik numarası ve belirlediğiniz şifre ile giriş yapabilirsiniz.

Uzaktan eğitim portalı eğitim içeriklerini ne kadar zamanda tamamlamalıyım?

Eğitim içeriklerini tamamlamak için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Tüm bölümleri tamamlamanız gerekmektedir. Bölümleri tamamladığınızda ilgili bölüm rengi kırmızıdan yeşile dönmektedir. Tüm bölümleri tamamlayıp tamamlamadığınızı eğitim içerikleri sayfasındaki “İlerleme Durumu” bölümündeki ilerleme bloğundan takip edebilirsiniz.





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