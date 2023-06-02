Denver Nuggets 104-93 Miami Heat Maç Özeti İzle (VİDEO)

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Miami Heat, Boston Celtics'i 123-116 yenerek seride 1-0 öne geçti. Üçüncü çeyrekteki üstün performansıyla galibiyete ulaşan konuk ekipte Jimmy Butler, 35 sayı, 5 ribaunt, 7 asist ve 6 top çalmayla ön plana çıktı. Butler, Michael Jordan (7) ve Allen Iverson'ın (2) ardından NBA play-off'larında birden fazla maçta en az 35 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 5 top çalmalık performans sergileyen üçüncü oyuncu oldu. Boston Celtics - Miami Heat maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.