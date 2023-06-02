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Miami Heat, Nuggets’i 104-93 yenerek NBA finallerine galibiyetle başladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finali ilk maçında Denver Nuggets, sahasında Miami Heat'i 104-93 mağlup etti. Nuggets'ın baştan sona domine ettiği maçta, Nikola Jokic 27 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle "triple double", Jamal Murray 26 sayı, 6 ribaunt, 10 asistle "double double" yaptı. Aaron Gordon 16 sayı, Michael Porter 14 sayı, 13 ribauntla oynadı. Jokic, Jason Kidd'in ardından NBA finallerindeki ilk maçında "triple double" yapan ikinci oyuncu oldu. Denver Nuggets - Miami Heat maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:14 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Denver Nuggets 104-93 Miami Heat Maç Özeti İzle (VİDEO)

Denver Nuggets 104-93 Miami Heat Maç Özeti İzle (VİDEO)

NBA finali ilk maçında Denver Nuggets ve Miami Heat karşı karşıya geldi. Final serisinin ilk maçında kadrosunda Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin yer aldığı Nuggets, Ball Arena'da Bam Adebayo ve Jimmy Butlerlı Heat'i konuk etti. Denver Nuggets, sahasında Miami Heat'i 104-93 mağlup etti. İşte özet.

DENVER NUGGETS - MİAMİ HEAT MAÇ ÖZETİ


Final serisinin ilk maçında kadrosunda Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin yer aldığı Nuggets, Ball Arena'da Bam Adebayo ve Jimmy Butlerlı Heat'i konuk etti.

Nuggets'ın baştan sona domine ettiği maçta, Nikola Jokic 27 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle "triple double", Jamal Murray 26 sayı, 6 ribaunt, 10 asistle "double double" yaptı. Aaron Gordon 16 sayı, Michael Porter 14 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Jokic, Jason Kidd'in ardından NBA finallerindeki ilk maçında "triple double" yapan ikinci oyuncu oldu.

Bam Adebayo'nun 26 sayı, 13 ribaunt, 5 asistlik performans sergilediği Heat'te ise Jimmy Butler 13 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle salondan ayrıldı. Gabe Vincent 19, Haywood Highsmith 18 sayı katkı sağladı.



#Denver Nuggets
#Miami Heat
#NBA
#final
#Nikola Jokic
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