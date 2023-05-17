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NBA'de Nuggets, Lakers karşısında final serisine galibiyetle başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 132-126 yenerek Batı Konferansı final serisine galibiyetle başladı. Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic 34 sayı, 21 ribaunt, 14 asistle "triple double" yaparak takımını sırtladı. Lakers'ta ise Anthony Davis'in 40 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Karşılaşmayı LeBron James 26 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, Austin Reaves 23 sayı, 8 asistle tamamladı. Denver Nuggets - Los Angeles Lakers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:33 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Denver Nuggets 132-126 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 132-126 Los Angeles Lakers

NBA konferans finalleri serisinin ilk maçında Nuggets, Ball Arena'na Lakers'ı ağırladı. Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 132-126 yenerek Batı Konferansı final serisine galibiyetle başladı.

DENVER NUGGETS - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ

Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic 34 sayı, 21 ribaunt, 14 asistle "triple double" yaparak takımını sırtladı. Michael Porter'ın 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Jamal Murray 31, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Lakers'ta ise Anthony Davis'in 40 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Karşılaşmayı LeBron James 26 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, Austin Reaves 23 sayı, 8 asistle tamamladı.

2. MAÇ NE ZAMAN?

Serinin ikinci maçı 19 Mayıs Cuma günü, TSİ 03.30'da yine Nuggets'ın sahasında oynanacak.


#NBA
#Denver Nuggets
#Los Angeles Lakers
#LeBron James
#Anthony Davis
#Nikola Jokic
9 dakika önce
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