NBA Doğu Konferansı final serisi ilk maçında normal sezon ikincisi Celtics, 8. sıradan play-off'lara giren Heat'i TD Garden'da konuk etti. Miami Heat, Boston Celtics'i 123-116 yenerek seride 1-0 öne geçti. Celtics'te Jayson Tatum'ın 30 sayı, 7 ribaunt ve Jaylen Brown'ın 22 sayı, 9 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engelleyemedi. İşte özet.

Üçüncü çeyrekteki üstün performansıyla galibiyete ulaşan konuk ekipte Jimmy Butler, 35 sayı, 5 ribaunt, 7 asist ve 6 top çalmayla ön plana çıktı. Butler, Michael Jordan (7) ve Allen Iverson'ın (2) ardından NBA play-off'larında birden fazla maçta en az 35 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 5 top çalmalık performans sergileyen üçüncü oyuncu oldu.