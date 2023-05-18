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Heat, Celtics'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Miami Heat, Boston Celtics'i 123-116 yenerek seride 1-0 öne geçti. Üçüncü çeyrekteki üstün performansıyla galibiyete ulaşan konuk ekipte Jimmy Butler, 35 sayı, 5 ribaunt, 7 asist ve 6 top çalmayla ön plana çıktı. Butler, Michael Jordan (7) ve Allen Iverson'ın (2) ardından NBA play-off'larında birden fazla maçta en az 35 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 5 top çalmalık performans sergileyen üçüncü oyuncu oldu. Boston Celtics - Miami Heat maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:55 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Boston Celtics 116-123 Miami Heat Maç Özeti İzle

Boston Celtics 116-123 Miami Heat Maç Özeti İzle

NBA Doğu Konferansı final serisi ilk maçında normal sezon ikincisi Celtics, 8. sıradan play-off'lara giren Heat'i TD Garden'da konuk etti. Miami Heat, Boston Celtics'i 123-116 yenerek seride 1-0 öne geçti. Celtics'te Jayson Tatum'ın 30 sayı, 7 ribaunt ve Jaylen Brown'ın 22 sayı, 9 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engelleyemedi. İşte özet.

BOSTON CELTİCS - MİAMİ HEAT MAÇ ÖZETİ


Üçüncü çeyrekteki üstün performansıyla galibiyete ulaşan konuk ekipte Jimmy Butler, 35 sayı, 5 ribaunt, 7 asist ve 6 top çalmayla ön plana çıktı. Butler, Michael Jordan (7) ve Allen Iverson'ın (2) ardından NBA play-off'larında birden fazla maçta en az 35 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 5 top çalmalık performans sergileyen üçüncü oyuncu oldu.

Bam Adebayo'nun 20, Max Strus, Gabe Vincent, Caleb Martin ve Kyle Lowry'nin 15'er sayı kaydettiği Heat'te Ömer Faruk Yurtseven ise süre almadı.

2. MAÇ NE ZAMAN?

Serinin ikinci maçı, 20 Mayıs Cumartesi günü TSİ 03.30'da yine Celtics'in sahasında oynanacak.


#Boston Celtics
#Miami Heat
#NBA
#Jimmy Butler
#Jayson Tatum
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