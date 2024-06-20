Ezan saati 21 Haziran Cuma İstanbul namaz vakitleri
21 Haziran Cuma İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 03:24
- Güneş: 05:25
- Öğle: 13:11
- İkindi: 17:11
- Akşam: 20:47
- Yatsı: 22:38
Ezan saati 7 Haziran Cuma Ankara namaz vakitleri
7 Haziran Cuma Ankara ezan saatleri
İmsak: 03:17
Güneş: 05:13
Öğle: 12:55
İkindi: 16:53
Akşam: 20:28
Yatsı: 22:15
Ezan saati 21 Haziran Cuma İzmir namaz vakitleri
21 Haziran Cuma İzmir ezan saatleri
İmsak: 03:50
Güneş: 05:41
Öğle: 13:18
İkindi: 17:13
Akşam: 20:46
Yatsı: 22:28
Ezan saati 21 Haziran Cuma Antalya namaz vakitleri
21 Haziran Cuma Antalya ezan saatleri
İmsak: 03:46
Güneş: 05:31
Öğle: 13:04
İkindi: 16:55
Akşam: 20:27
Yatsı: 22:05
Ezan saati 21 Haziran Cuma Bursa namaz vakitleri
21 Haziran Cuma Bursa ezan saatleri
İmsak: 03:30
Güneş: 05:28
Öğle: 13:11
İkindi: 17:09
Akşam: 20:44
Yatsı: 22:32
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.