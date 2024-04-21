22 Nisan 2024 Pazartesi İstanbul namaz vakitleri
22 Nisan 2024 Pazartesi İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 04:33
- Güneş: 06:07
- Öğle: 13:08
- İkindi: 16:54
- Akşam: 19:58
- Yatsı: 21:26
22 Nisan 2024 Pazartesi Ankara namaz vakitleri
22 Nisan 2024 Pazartesi Ankara ezan saatleri
İmsak: 04:21
Güneş: 05:54
Öğle: 12:52
İkindi: 16:38
Akşam: 19:41
Yatsı: 21:07
22 Nisan 2024 Pazartesi İzmir namaz vakitleri
22 Nisan 2024 Pazartesi İzmir ezan saatleri
İmsak: 04:49
Güneş: 06:19
Öğle: 13:15
İkindi: 16:59
Akşam: 20:01
Yatsı: 21:25
22 Nisan 2024 Pazartesi Antalya namaz vakitleri
22 Nisan 2024 Pazartesi Antalya ezan saatleri
İmsak: 04:40
Güneş: 06:07
Öğle: 13:01
İkindi: 16:44
Akşam: 19:45
Yatsı: 21:06
22 Nisan 2024 Pazartesi Bursa namaz vakitleri
22 Nisan 2024 Pazartesi Bursa ezan saatleri
İmsak: 04:35
Güneş: 06:08
Öğle: 13:07
İkindi: 16:53
Akşam: 19:56
Yatsı: 21:23
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.