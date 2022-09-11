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Doğu Ekspresi’nin vagonu Yozgat'ta raydan çıktı: Seferler durduruldu mu?

Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı. Kazada can ve mal kaybı yaşanmazken, Doğu Ekspresi TCDD’ye ait başka bir lokomotif ile Yerköy Tren Garı’na çekildi. Kısa bir süre burada bekleyen Doğu Ekspresi yolcularının kimi otobüslerle kimi de tren ile Kars’a götürüldü. Peki Ankara-Kayseri demir yolu ulaşımı kapalı mı? Doğu Ekspresi seferleri iptal mi, seferler ne zaman başlayacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğu Ekspresi seferleri iptal mi, seferler ne zaman başlayacak?
Doğu Ekspresi raydan çıktı

Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı. Kaza nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Ekspresi kazası neden oldu?

Yozgat Vali Ziya Polat, Yerköy’e gelerek hem yetkililerden bilgi aldı hem de yolcularla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yolcuların tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyen Vali Polat, "Bu gece Ankara’dan Kars istikametine giden Doğu Ekspresi'mizde, Yerköy’e 20 kilometre ilerde 2'nci vagonun raydan çıkması nedeniyle bir kaza meydana geldi. Rabbime şükür herhangi bir can kaybımız yok, TCDD ekiplerimiz olay yerlerindeler çalışmalarını devam ettiriyorlar" dedi.

Doğu ekspresi
Doğu ekspresi

"Biz trenimizi Yerköy istasyonumuza çektik" diyen Vali Polat, yolun açılıp açılmayacağına dair yarım saat içerisinde bilgi geleceğini aktardı. Polat, "Yolu açtığımız takdirde normal seyrimiz devam edecek. Aksi takdirde otobüslerimiz hazır, o da olmazsa tüm yurtlarımız hazır, tüm yolcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyarız. Devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımızın yanında. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı. Ekspres TCDD'’ye ait başka bir lokomotif ile çekilerek tren garına çekilirken, yolcular otobüslerle ve trenle Kars'a götürüldü.

Doğu Ekspresi Güzergâhları

Dünyanın en güzel demiryolu 10 seyahat rotası içerisinde yer alan Doğu Ekspresi güzergahı, manzarası ile yolcuları adeta büyülemektedir. Ankara hareket eden tren sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçmektedir. Dönüş güzergahı ise aynı şehirlerden oluşmaktadır.

Doğu Ekspresi Güzergahları
Doğu Ekspresi Güzergahları

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