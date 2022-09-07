Özgün Emekli ve memur maaşları ocakta ne kadar olacak? İşte Ocak 2023 memur - emekli zam oranları tahmini
ÖZGÜN HABERLER

Emekli ve memur maaşları ocakta ne kadar olacak? İşte Ocak 2023 memur - emekli zam oranları tahmini

Emekli ve memur 2023 zammı gelişmeleri yoğun ilgi görüyor. Hafta başında TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükseldi. Orta Vadeli Program da Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Açıklanan rakamların ardından milyonlarca emekli ve memur 2023 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki, ocak ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olur? İşte 2023 emekli ve memur zam oranlarıyla ilgili önemli tahminler.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli memur zammı 2023: En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Polis, öğretmen, hemşire memur ocak zam oranı
Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emekli zammı 2023 ne kadar olur?

2022 Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu. TÜİK’in verilerinin ardından Orta Vadeli Program ile hükümetin yol haritası da belli oldu.

Yıl sonu enflasyon ne kadar olur?

2023-2025 dönemi ekonomik hedeflerin belirlendiği Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olacak. Enflasyonun 2025 sonunda tek haneye düşmesi hedeflendi.

Emekli, memur zam oranları 2023
Emekli, memur zam oranları 2023

Memur emekli 2023 zammı ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaştıkça gözler memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zamlarda. Memur ve emeklilerin 2023 yılında alacağı zamlar geçtiğimiz yıl yapılan 6'ncı toplu sözleşmede belirlenmişti. Buna göre 4 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisi ilk 6 ayda yüzde 8, ikinci 6 ayda da yüzde 6 zam alacak. Bu zamlara ek olarak enflasyon farkı da eklenecek. Şu ana kadar 2 aylık enflasyon verisi belli oldu. Buna göre Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 3.86 olarak gerçekleşti.

SGK ve Bağkur emeklileri yüzde kaç zam alır?

Hükümet, Orta Vadeli Program'da 2022 enflasyon tahminini de açıkladı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 16, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 17 oranında zam ortaya çıkıyor. Memurların ve emeklilerin kesin zam oranları Ocak ayında belli olacak. Memurlar ve memur emeklileri için 3600 ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girmesi le bu oralar artacak.

2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 17 dikkate alındığında en düşük memur maaşı da 9 bin 105 liradan 10 bin 644 liraya çıkacak.

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerinde 6 bin liradan 7 bin 100 liraya yükselecek. Ancak bu konudaki çalışmaların aralık ayında yapılacağı ve "tatmin edici" bir zammın verileceğine vurgu yapılıyor.

2023 toplu sözleşme zam oranları

Memur ve memur emeklisi zam oranı
Memur ve memur emeklisi zam oranı

Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli olmuştu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,69 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,69 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 42,35 artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde Temmuz 2022 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:

2022 Temmuz Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

Memur ocak-temmuz zam tablosu
Memur ocak-temmuz zam tablosu

SGK emekli maaş ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Bağkur emeklisi maaş ödeme tarihleri

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Polislere ne kadar promosyon verilecek? EGM 2022 maaş promosyonu son durum bilgileri
ÖZGÜN
Polislere ne kadar promosyon verilecek? EGM 2022 maaş promosyonu son durum bilgileri
Galatasaray Milot Rashica transferinde sona yaklaştı

Galatasaray Milot Rashica transferinde sona yaklaştı
Her yer maviye dönmüştü

Her yer maviye dönmüştü

​Endişe veren suyun nedeni belli oldu.
Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor

Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor

​Birçok insanın hayalindeki iş: Yeme içme de bedava.

​Türkiye'yi kana bulayacaktı

​Nevşin Mengü'den altılı masaya sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu’na katıldı. Erdoğan, ''Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak, 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı. Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'yi ziyaret Kimlik ile seyahat, yatırımların teşviki ve korunması gibi konularda toplam 7 anlaşmayı imzaladık. Yeni hedefimiz 5 milyar dolar'' açıklamasında bulundu.
ABD'den Çin'e teknolojik ambargo: Fabrika açılması yasaklandı
Dünya

ABD'den Çin'e teknolojik ambargo: Fabrika açılması yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı, yeni başlatılacak program kapsamında ABD'li teknoloji devlerine yönelik büyük bir kısıtlamayı açıkladı. Ticaret Bakanı, teknoloji devi şirketlere Çin'de 10 yıl boyunca gelişmiş tesisler kurmasının yasaklandığını duyurdu.
Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masaya 'HDP' mesajı: Kavganın değil kucaklaşmanın zamanı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masaya 'HDP' mesajı: Kavganın değil kucaklaşmanın zamanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı açılış töreninde "Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı ya. Şimdi kavganın değil, beraber olmanın zamanı" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, son dönemde Millet İttifakı'nda krize neden olan "HDP'ye bakanlık verilmesi" tartışmalarıyla ilgili olarak 6'lı masaya mesaj olarak değerlendirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.