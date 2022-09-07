Emekli ve memur maaşları ocakta ne kadar olacak? İşte Ocak 2023 memur - emekli zam oranları tahmini

Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emekli zammı 2023 ne kadar olur?

2022 Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu. TÜİK’in verilerinin ardından Orta Vadeli Program ile hükümetin yol haritası da belli oldu.

Yıl sonu enflasyon ne kadar olur?

2023-2025 dönemi ekonomik hedeflerin belirlendiği Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olacak. Enflasyonun 2025 sonunda tek haneye düşmesi hedeflendi.

Emekli, memur zam oranları 2023

Memur emekli 2023 zammı ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaştıkça gözler memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zamlarda. Memur ve emeklilerin 2023 yılında alacağı zamlar geçtiğimiz yıl yapılan 6'ncı toplu sözleşmede belirlenmişti. Buna göre 4 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisi ilk 6 ayda yüzde 8, ikinci 6 ayda da yüzde 6 zam alacak. Bu zamlara ek olarak enflasyon farkı da eklenecek. Şu ana kadar 2 aylık enflasyon verisi belli oldu. Buna göre Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 3.86 olarak gerçekleşti.

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SGK ve Bağkur emeklileri yüzde kaç zam alır?

Hükümet, Orta Vadeli Program'da 2022 enflasyon tahminini de açıkladı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 16, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 17 oranında zam ortaya çıkıyor. Memurların ve emeklilerin kesin zam oranları Ocak ayında belli olacak. Memurlar ve memur emeklileri için 3600 ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girmesi le bu oralar artacak.

2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 17 dikkate alındığında en düşük memur maaşı da 9 bin 105 liradan 10 bin 644 liraya çıkacak.

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerinde 6 bin liradan 7 bin 100 liraya yükselecek. Ancak bu konudaki çalışmaların aralık ayında yapılacağı ve "tatmin edici" bir zammın verileceğine vurgu yapılıyor.

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2023 toplu sözleşme zam oranları

Memur ve memur emeklisi zam oranı

Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli olmuştu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,69 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,69 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 42,35 artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde Temmuz 2022 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:

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2022 Temmuz Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

Memur ocak-temmuz zam tablosu

SGK emekli maaş ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

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Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Bağkur emeklisi maaş ödeme tarihleri

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.