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Duha namazı nedir, nasıl kılınır? Faziletleri neler?

Arapça karşılığı ‘’salâtü’d-duhâ’’ olup duha, “güneşin doğuşundan yaklaşık 45-50 dakika sonra güneşin yükselip ışığının iyice parladığı, etrafa yayıldığı ve sıcaklığının arttığı zaman” anlamına gelir. Duha namazının vakti ulema tarafından genellikle tercih edilen gündüzün ilk dörtte birinin geçtiği, güneşin sıcaklığının yakmaya başladığı zamandır. Duha namazının birçok fazileti ve sevabı vardır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de duha kelimesi altı yerde geçmektedir. Peki duha namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır? Nasıl niyet edilir? Saat kaçta kılınır? Duha namazının sevabı ve faziletleri neler? İşte Diyanetten derlediğimiz bilgilerle soruların cevapları.

15:11 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 15:11 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Duha namazı

Duha namazı

Hz. Peygamber duha namazının kılınmasını tavsiye etmiş, fazilet ve önemini belirtmiştir. Ebû Hüreyre, Resûl-i Ekrem’in kendisine
her ay üç gün oruç tutmayı
, i
ki rekat kuşluk namazı
ile gece yatmadan önce
vitir namazı kılmayı
tavsiye ettiğini belirtir. Bu namazın kaç rekat olduğu konusunda da farklı görüşler bulunmakla birlikte en azının iki rekat olduğunda ittifak vardır. İşte detaylar.

DUHA NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Duhâ namazının;

İlk iki rek'atine:
"Niyet eyledim şükründen âciz olduğum bütün nîmetlerine teşekküren Duhâ namazına..."
İkinci iki rek'atine:
"Niyet eyledim şükründen âciz olduğum İslâmiyet nîmetine teşekküren Duhâ namazına..."
Üçüncü iki rek'atine:
"Niyet eyledim şükründen âciz olduğum ümmet-i Muhammed'den olmaklığa teşekküren Duhâ namazına..." diye kalbden niyet edilir.

DUHA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bu namazın kaç rekat olduğu konusunda da farklı görüşler bulunmakla birlikte en azının iki rekat olduğunda ittifak vardır. Evvabin namazında olduğu gibi bu namazda 6 rekat kılınabilir.

DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat duha namazı

“Niyet eyledim şükründen âciz olduğum bütün nîmetlerine teşekküren Duhâ namazına.” diye niyet ederiz “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke’yi okuruz,

Euzü-besmele çekeriz,

Fatiha Suresini okuruz,

Kur’an’dan bir sure okuruz,

Rükuya gideriz,

Secdeye gideriz,

Doğruluruz, tekrar Secdeye gideriz.

2. Rekat duha namazı

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz,

Besmele çekeriz,

Fatiha Suresini okuruz,

Kur’an’dan bir sure okuruz,

Rükuya gideriz,

Secdeye gideriz,

Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz,

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

İkinci iki rek'atine:
"Niyet eyledim şükründen âciz olduğum İslâmiyet nîmetine teşekküren Duhâ namazına..." diyerek aynı şekilde namazı kılarız.
Üçüncü iki rek'atine:
"Niyet eyledim şükründen âciz olduğum ümmet-i Muhammed'den olmaklığa teşekküren Duhâ namazına..." diyerek aynı şekilde namazı kılarız.

DUHA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı
güneş doğduktan45 dakika
sonra başlar,
öğle namazına 45 dakika kalıncaya
kadar devam eder.

DUHA NAMAZI SEVABI VE FAZİLETLERİ NELER?

Peygamber Efendimiz (SAV), "Kim iki rekât duhâ namazı kılarsa o kimse gafil kimselerden olmaz. Kim duhâ namazını dört rekât kılarsa Allah`a ibadet eden kimselerden olur. Kim bu namazı altı rekât kılarsa o gün ona duhâ namazı olarak kâfi gelir. Kim yine bu namazı sekiz rekât kılarsa, Allah o kimseyi kendisine itaat eden kimselerden kabul eder. Ve kim ki bu duhâ namazını oniki rekât kılarsa Allah ona Cennet`te bir köşk yapar. "
(et-Tahtavî, 321)
Ayrıca günlük olarak bedenimizdeki her bir kemik kadarınca vermemiz gereken sadakalar için kuşluk namazı kılmanın yeterli olacağını buyurulan hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: “Her gün, bedeninizdeki her bir kemiğiniz ve mafsalınız için bir sadaka gerekmektedir. Her tesbîh bir sadakadır, her tahmîd bir sadakadır, her tehlîl bir sadakadır, emr bi’l-ma’rûf bir sadakadır, nehy ani’l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rekât namaz kâfî gelir.”
(Müslim, Müsâfirîn, 84).
Bir diğer adı kuşluk namazı olan duha namazını kılmaya devam eden kimsenin kul hakkı haricindeki günahların temizlenmesine sebep olan bu namaz için Efendimiz (SAV), hadiste “Kim kuşluk vaktinde namaz kılmaya devam ederse, günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa (kul hakkı hariç) mağfiret olunur.”
(İbn Mace)
buyurur.

DUHA KELİMESİNİN KUR’AN’DA GEÇTİĞİ YERLER

Tâhâ Suresi - 59. Ayet Tefsiri için
Şems Suresi - 1. Ayet Tefsiri için
Duhâ Suresi - 1. Ayet Tefsiri için

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