Evvabin
Hz. Peygamber’den ve ashaptan, akşam namazından sonra nâfile namaz kılmayı teşvik eden hadisler rivayet edilir. Akşam namazından sonra kılınan altı rek‘at nâfile namazın birçok fazileti olduğu bilinmektedir. Literatürde yer alan rivayetler hadis tekniği açısından zayıf da olsa netice itibariyle daha fazla ibadet etmeye teşvik ettiğinden müslümanlar tarafından ilgiyle karşılanmıştır.
EVVABİN NAMAZI KAÇ REKATTIR?
EVVABİN NAMAZI NASIL KILINIR?
Allah kabul etsin.
EVVABİN NAMAZI FAZİLETLERİ NELERDİR?
Hz. Peygamber’den ve ashaptan, akşam namazından sonra nâfile namaz kılmayı teşvik eden hadisler rivayet edilir.
Bunlar arasında;