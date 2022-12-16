Dünya 10 binlerce hemşire iş bıraktı İngilterede 106 yıl sonra bir ilk
AVRUPA

10 binlerce hemşire iş bıraktı: İngiltere'de 106 yıl sonra bir ilk

İngiltere’de dün on binlerce sağlık personelinin iş bırakması sonrası binlerce randevu ve ameliyat iptal edildi. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da on binlerce hemşire, 106 yıl sonra ilk kez toplu iş bırakma eylemi başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
10 binlerce hemşire iş bıraktı: İngilterede 106 yıl sonra bir ilk
​​İngiltere’de dün on binlerce sağlık personelinin iş bırakması sonrası binlerce randevu ve ameliyat iptal edildi.

İngiltere’de dün on binlerce sağlık personelinin iş bırakması sonrası binlerce randevu ve ameliyat iptal edildi. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da on binlerce hemşire, 106 yıl sonra ilk kez toplu iş bırakma eylemi başlattı. İngiltere’de hemşireleri temsil eden en büyük sendikal yapı olan Kraliyet Hemşire Koleji (RCN) bünyesinde örgütlü yaklaşık 100 bin hemşirenin katılması beklenen grevin Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarihinin en büyük grevi olduğu belirtiliyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, grev nedeniyle binlerce randevu ve ameliyat iptal edildi. Sağlık çalışanları Grev süresince acil servis personelinin çalışmaya devam edeceğini duyurdu. Acil servislerin yanı sıra hastanelerin, kemoterapi, diyaliz, kritik bakım üniteleri, yeni doğan ve pediatrik yoğun bakımında görev yapan hemşireler çalışmaya devam edecek. 10 yıldır reel ücretlerinin sürekli gerilediğini, buna karşılık salgınlar ve personel sıkıntısı nedeniyle çok daha ağır koşullarda çalıştıklarını söyleyen sağlık çalışanları, İngiltere’de şu anda yüzde 11’ün üzerinde seyreden yıllık enflasyonun ve yüzde 14’ün üzerine çıkan yıllık Perakende Fiyat Endeksi artışının üzerinde ücret artışı talep ediyor. Hükümetin buna karşı getirdiği en yüksek zam teklifi ise yüzde 5. Sağlık hizmeti talebinin en yoğun olduğu kış döneminde, NHS hizmetlerinde 100 binin üzerinde personel eksiği olduğu tahmin ediliyor. Hastane yatakları dolu, normal olarak 15 dakikayı geçmemesi gereken ambulans bekleme süreleri ise her 10 vakadan birinde 1 saati geçebiliyor ve bazı durumlarda ambulansların hastane kapılarında saatlerce hasta bırakmak için beklediği haber veriliyor.

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