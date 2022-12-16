İngiliz taraftarlar ilk kez olay çıkarmadı: Alkol tedbirleri işe yaradı

Batılı ülkelerin, Dünya Kupası öncesi Katar’a yönelik algı operasyonları bir bir boşa çıkıyor. İngiliz Daily Mirror gazetesi, Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’ndan statlar ve çevresinde alınan alkol tedbirleri ve güvenlik önlemleri sonucu, turnuvayı izlemeye giden 3 binden fazla İngiliz taraftarın tarihte ilk kez tutuklanmadan ya da olay çıkartamadan ülkelerine dönmeyi başardıklarını yazdı. Gazetenin haberine göre polis Dünya Kupası’nda tek bir İngiliz taraftarın tutuklanmadığını doğruladı. İngiltere Futbol Polis Birimi Başkanı Cheshire Emniyet Müdürü Mark Roberts, Katar’daki İngiliz taraftarlarının davranışlarını övdü. Turnuvada ilk kez hiçbir İngiliz vatandaşının tutuklanmadığını belirtti. Hiçbir Galler taraftarı da gözaltına alınmadı. Roberts, Körfez ülkesinde alkol satışına ilişkin katı yasaların sıfır tutuklamaya katkıda bulunduğuna inanıyor. Mekanlarda bira satışı, turnuva başlamadan sadece iki gün önce organizasyon komitesi tarafından durdurulmuştu.

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İngiltere ve Galler’in katılımı boyunca, “sıfır adli vaka ve İngiliz uyruklu hiç tutuklama olmadı” diyen polis şefi, “İngiltere ve Galler’in Katar’daki davranışları kesinlikle örnek niteliğindeydi” değerlendirmesinde bulundu. Daha önce turnuvaya katılan İngiliz kadın taraftarlar da alkol kullanımının sınırlanması sonucu, hiçbir taciz girişimiyle karşılaşmadıklarını ve ev rahatlığında Katar’daki statlarda maç izlediklerini açıklamıştı. Uluslararası medyaya konuşan taraftarlar, Katar’daki uygulamanın İngiltere’deki futbol maçları için de örnek alınabileceğini kaydetmişti.