10 yaşındaki çocuğun ölümünün ardından İtalya'dan TikTok’a uyarı
İtalya, 10 yaşındaki bir çocuğun video paylaşım uygulaması TikTok’taki "blackout challenge" olarak bilinen nefessiz kalma oyunu sırasında hayatını kaybetmesinin ardından, platforma uyarıda bulundu. Yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların engellenmesini istedi.
İtalya’nın Palermo kentinde video paylaşım ağı TikTok’ta "blackout challange" adlı nefessiz kalma meydan okumasına katıldığı belirtilen ve boğazına doladığı kemerle boğulmuş halde bulunan 10 yaşındaki kız çocuğu yetkilileri harekete geçirdi.
'Hesapları engelleyin' talimatı
İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), TikTok’a yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların engellenmesi talimatı verdi. GPDP, talimatın 15 Şubat’a kadar geçerli olduğu, sonrasında değerlendirme yapılacağını ifade etti.
İtalyan savcılar soruşturma başlattı
Ülke gündemine oturan olayın ardından İtalyan savcılar da kız çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. TikTok tarafından yapılan açıklamada, "TikTok topluluğunun güvenliği bizim önceliğimizdir. Yetkili makamların soruşturmalarında iş birliği yapmak için hazırız" denildi.
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TikTok’un kurallarına göre kullanıcıların en az 13 yaşında olması gerekiyor. Çinli ByteDance şirketinin bünyesinde bulunan TikTok, dünya çapında özellikle gençler arasında oldukça popüler bir uygulama.