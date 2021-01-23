Dünya 10 yaşındaki çocuğun ölümünün ardından İtalyadan TikToka uyarı
AVRUPA

10 yaşındaki çocuğun ölümünün ardından İtalya'dan TikTok’a uyarı

İtalya, 10 yaşındaki bir çocuğun video paylaşım uygulaması TikTok’taki "blackout challenge" olarak bilinen nefessiz kalma oyunu sırasında hayatını kaybetmesinin ardından, platforma uyarıda bulundu. Yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların engellenmesini istedi.

Haber Merkezi İHA
TikTok, dünya çapında özellikle gençler arasında oldukça popüler bir uygulama.
TikTok, dünya çapında özellikle gençler arasında oldukça popüler bir uygulama.

İtalya’nın Palermo kentinde video paylaşım ağı TikTok’ta "blackout challange" adlı nefessiz kalma meydan okumasına katıldığı belirtilen ve boğazına doladığı kemerle boğulmuş halde bulunan 10 yaşındaki kız çocuğu yetkilileri harekete geçirdi.

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'Hesapları engelleyin' talimatı

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), TikTok’a yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların engellenmesi talimatı verdi. GPDP, talimatın 15 Şubat’a kadar geçerli olduğu, sonrasında değerlendirme yapılacağını ifade etti.

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İtalyan savcılar soruşturma başlattı

Ülke gündemine oturan olayın ardından İtalyan savcılar da kız çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. TikTok tarafından yapılan açıklamada, "TikTok topluluğunun güvenliği bizim önceliğimizdir. Yetkili makamların soruşturmalarında iş birliği yapmak için hazırız" denildi.

  • TikTok’un kurallarına göre kullanıcıların en az 13 yaşında olması gerekiyor. Çinli ByteDance şirketinin bünyesinde bulunan TikTok, dünya çapında özellikle gençler arasında oldukça popüler bir uygulama.

TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
FOTOĞRAF 8
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Kullandığınız telefonun tüm donanım parçalarıyla ilgili bilgiyi topluyolar. (İşlemcisi, hafızası ve hafızayı ne kadar kullandığınız, ekran boyutu gibi aklınıza gelebilecek her şey )
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İndirdiğiniz tüm uygulamalar kayıt altında ve saklanıyor. Üstelik önceden indirip sildikleriniz de buna dahil.
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TikTok uygulaması hemen hemen her 30 saniyede bir gps ping’i yolluyor. Yani konum bilginiz her 30 sn’de bir yedekleniyor.
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Eğer telefonunuzda TikTok yüklüyse siz o sırada kullanmasanız bile nerede olduğunuzdan hep haberdar.
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Uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda bile Tiktok’un kamera ve mikrofona erişimi mevcut.
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TikTok kopyaladığınız her şeyi uygulamaya yapıştırmış gibi kaydedebiliyor ve uygulama bunu saklıyor. Kredi kartı numarası, iban, şifreleriniz.
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Eğer telefona bilgilerinizi kopyaladıysanız artık TikTok’ta kayıtlılar.
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Bunların yanı sıra, tüm mesajları okumalarına, mesajın içeriğini analiz etmelerine, saklamalarına da izin veriyorsunuz.
TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
Reddit'te bir kullanıcı TikTok'un topladığı verileri 'tersine mühendislik' yaparak elde etti. Twitter'da rutherford1 adlı kullanıcının çevirdiği detaylar tüyler ürpertici. TikTok'un yaptıkları diğer teknoloji şirketlerinden çok daha tehlikeli. Uygulamayı yüklediğiniz an her şeyinize ulaşabiliyorlar.

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