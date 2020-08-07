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Teknoloji Appledan sonra TikTok da İrlandaya taşındı
SOSYAL MEDYA

TikTok verilerini hangi ülkede tutuyor?

Apple'dan sonra TikTok da İrlanda’ya taşındı

Tartışmaların göbeğindeki uygulama TikTok da Apple gibi İrlanda üzerinden Avrupa pazarına ulaşmayı hedefliyor. Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok, İrlanda’da 420 milyon avroluk yatırımla gelecek iki sene içerisinde yeni bir veri merkezinin kurulacağını ve Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların video, mesaj ve diğer verilerinin bu merkezde depolanacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hakkında verileri Çin'e sızdırdığı gerekçesiyle birçok soru işareti olan TikTok'dan iddialara karşı yeni bir hamle geldi. Şirket, birçok teknoloji şirketinin vergi avantajlarından ötürü konuşlandığı İrlanda'ya yatırım yapma kararı aldı.

Son dönemde ABD ve Çin arasında gerilime neden olan sosyal paylaşım platformu TikTok, İrlanda’da 420 milyon avroluk yatırımla bir veri merkezi kuracağını bildirdi.

  • Çinli şirketten yapılan açıklamada, İrlanda’da yeni bir veri merkezi kurularak Avrupa Birliğindeki (AB) kullanıcıların video, mesaj ve diğer verilerinin bu merkezde depolanacağı kaydedildi. Açıklamaya göre, gelecek iki sene içerisinde faaliyete geçecek veri merkezi 420 milyon avroya mal olacak.

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TikTok'un Microsoft'a satışı görüşülüyor

Şirket, söz konusu verileri halihazırda ABD’de depoluyor, Singapur’daki merkezinde ise bir kopyasını saklıyor.

  • ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirmişti.

Öte yandan TikTok’un sahibi olan Bytedance adlı şirket halihazırda ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki operasyonlarını Microsoft’a satmak için görüşmelere devam ediyor.

TikTok, kullanıcıların kimlik, şifre, telefon numaraları, lokasyon, internet protokol adresleri, yorumlar ve arama sonuçlarına ilişkin pek çok kişisel bilgiyi veri tabanında depoluyor.

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