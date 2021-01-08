TikTok'tan Türkiye kararı: Temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Çinli firmanın söz konusu kanun doğrultusunda Türkiye'ye bir temsilci atayacağını duyurdu.
VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı.
Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri.
Hayırlı olsun!https://t.co/iG2VzTOK7f
VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı.