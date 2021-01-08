Teknoloji TikToktan Türkiye kararı Temsilci atayacak
SOSYAL MEDYA

TikTok'tan Türkiye kararı: Temsilci atayacak

TikTok, sosyal medya yasasının getirdiği yükümlülükle ilgili kararını verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Çinli firmanın söz konusu kanun doğrultusunda Türkiye'ye bir temsilci atayacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Çinli firmanın söz konusu kanun doğrultusunda Türkiye'ye bir temsilci atayacağını duyurdu.

YouTube Türkiye'ye temsilci atanacağını duyurdu
TEKNOLOJİ
YouTube Türkiye'ye temsilci atanacağını duyurdu

Sosyal medya devlerine 30'ar milyon TL ceza kesildi
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Sosyal medya devlerine 30'ar milyon TL ceza kesildi

Netflix'ten İstanbul'da ofis açma kararı
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Antalya'da aile faciası

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Muz cumhuriyeti değiliz
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Muz cumhuriyeti değiliz

Trump destekçilerinin Kongre baskını, ABD'yi alay konusu yaptı. Çıkan olaylara tepki olarak Trump kabinesinden iki bakan istifa ederken, Dışişleri Bakanı Pompeo, eski Başkan Bush'un 'muz cumhuriyeti' eleştirisine yanıt verdi.
Jeolojik miras Meke Gölü uyarısı: Eski haline dönemeyebilir
Gündem

Jeolojik miras Meke Gölü uyarısı: Eski haline dönemeyebilir

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Meke Gölü’nün dünyanın nazar boncuğu olduğunu hatırlattı. Gölün eşsiz bir jeolojik miras alanı olduğunu anlatan Arık, “Genç volkanik etkinliklerle meydana gelmiş olan Türkiye için Önemli simgesel anıtlardan bir tanesi. Bölgede uzun yıllardır devam eden kuraklık aşırı yeraltı suyu kullanımı neticesinde yeraltı sularının düşmesi sonucuyla Meke Gölü bugünkü noktaya gelmiş oldu. 2020 yılı yaz aylarında tamamen kurudu" dedi. Arık, kuruyan Meke Gölü’nün doğal şartlarda eski haline gelmesinin oldukça zor olduğunu söyledi.

HDP'li Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi: Cinsel saldırı suçundan hakim karşısına çıkacak
Gündem

HDP'li Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi: Cinsel saldırı suçundan hakim karşısına çıkacak

HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' soruşturması kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması ardından düzenlenen iddianame, Ankara 8’nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi.

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