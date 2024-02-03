35 günlük ateşkes masada

Soykırım sanığı İsrail’in Gazze’de katliamları sürerken, Hamas ve İsrail yönetimi arasında kalıcı ateşkes ve esir takasına ilişkin görüşmelerde son aşamasına geldi. Yeni Şafak, Fransa'nın başkenti Paris'te Katar, ABD, Mısır ve İsrail arasında gerçekleşen görüşmelerin yeni detaylarına ulaştı. Görüşmelerde iki aşamalı ateşkes üzerine yoğunlaşılırken, ilk aşamada Hamas ile İsrail’in 35 günlük bir ateşkes üzerine anlaştıkları öğrenildi. Ateşkes süresince Hamas, 35 İsrailli esiri serbest bırakacak. Tel Aviv yönetimi ise her bir esir başına 150 Filistinli esiri serbest bırakacak. İkinci aşamada ise 10 ila 15 yıllık kalıcı ateşkes karşılığı tarafların tüm esirleri serbest bırakma üzerine çalıştığı kaydedildi.

35 REHİNENİN TAMAMI KADIN

İsrail’in Kassam Tugayları’nın elinde bulunan 35 İsrailli rehinenin başında duran grupla iletişimi kasım ayında kesilmiş, İsrail güçleri söz konusu esirlerden umudunu kesmişti. Yeni Şafak’ın Hamas kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 35 esirin başında olan Kassam Tugayları ile iletişim tekrardan sağlandı. En küçüğü 16 ila 17 yaşında olan 35 esirin tamamının kadın olduğu ve ilk etaptaki esir takasında serbest bırakılacağı ifade edildi.

HER BİR İSRAİLLİ İÇİN 150 FİLİSTİNLİ

Yapılan müzakerelerde her bir İsrailli esir için Hamas güçleri 150 Filistinlinin serbest bırakılmasını talep etti. Tel Aviv yönetimi, her bir esir için ilk başta 50 Filistinliyi serbest bırakmayı teklif etti. Hamas güçlerinin bu teklifi kabul etmediği ve her bir esir için 150 Filistinlinin bırakılması yönündeki taleplerinin bu ısrar sonucu kabul edildiği ifade edildi. Anlaşmaya göre 35 İsrailli için 5250 Filistinli serbest bırakılacak.

BARGUSİ’Yİ DE BIRAKIN

Anlaşmanın ilk kapsamına göre bırakılan her bir İsrailli için bir gün, totalde 35 günlük bir ateşkes ilan edilecek. Sonrasındaki 1 haftalık süreçte ise ikinci aşama olan kalıcı ateşkes görüşmelerinin yapılacak. Bu 1 hafta içerisinde 10 yıl ila 15 yıl arasında kalıcı ateşkesin görüşüleceği ve karşılıklı tüm esirlerin serbest bırakılmasının değerlendirileceği ifade ediliyor. Diğer yandan Hamas güçlerinin kalıcı ateşkes konusunda İsrail güçlerine güvenmediği ve iyi niyet şartı koyduğu belirtiliyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre Hamas’ın iyi niyet göstergesi olarak İsrail’den Mervan Bargusi, Abdullah Bargusi, Ahmed Saadat'ın ve bir isim dahil toplam 4 kişinin serbest bırakılmasını talep etti. İsrail’in 4 ismi serbest bırakmayı kabul etmediği, “Yüzde 50 anlaşma şansımız var” dediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

HENİYYE DİRENİŞÇİLERE ANLATTI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistinli grupların liderleriyle ateşkes ve esir takasıyla ilgili teklifi "İsrail saldırılarının tamamen durması" temelinde görüştü. Heniyye, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Cemil Mizhir ile bir araya geldi. Her iki görüşmede de "Filistin'de yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler ile Aksa Tufanı'nın" ele alındığı kaydedildi.











