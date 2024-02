35 günlük ateşkes masada

Soykırım sanığı İsrail’in Gazze’de katliamları sürerken, Hamas ve İsrail yönetimi arasında kalıcı ateşkes ve esir takasına ilişkin görüşmelerde son aşamasına geldi. Yeni Şafak, Fransa'nın başkenti Paris'te Katar, ABD, Mısır ve İsrail arasında gerçekleşen görüşmelerin yeni detaylarına ulaştı. Görüşmelerde iki aşamalı ateşkes üzerine yoğunlaşılırken, ilk aşamada Hamas ile İsrail’in 35 günlük bir ateşkes üzerine anlaştıkları öğrenildi. Ateşkes süresince Hamas, 35 İsrailli esiri serbest bırakacak. Tel Aviv yönetimi ise her bir esir başına 150 Filistinli esiri serbest bırakacak. İkinci aşamada ise 10 ila 15 yıllık kalıcı ateşkes karşılığı tarafların tüm esirleri serbest bırakma üzerine çalıştığı kaydedildi.

HER BİR İSRAİLLİ İÇİN 150 FİLİSTİNLİ

Yapılan müzakerelerde her bir İsrailli esir için Hamas güçleri 150 Filistinlinin serbest bırakılmasını talep etti. Tel Aviv yönetimi, her bir esir için ilk başta 50 Filistinliyi serbest bırakmayı teklif etti. Hamas güçlerinin bu teklifi kabul etmediği ve her bir esir için 150 Filistinlinin bırakılması yönündeki taleplerinin bu ısrar sonucu kabul edildiği ifade edildi. Anlaşmaya göre 35 İsrailli için 5250 Filistinli serbest bırakılacak.