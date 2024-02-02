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İsim işgali yapıyor: Terör devleti İsrail'den skandal toplantı

Soykırım sanığı İsrail, Gazze'deki mahallelerin adının yerine İbranice isimler önerilen skandal bir etkinliğe imza attı. Aşırı sağcıların katıldığı etkinlikte 300 kişinin öldürüldüğü Şucaciye Mahallesi için "Gazze Mahallesi Kahramanları", El Nasır Mahallesi'ne İsrailli bir komutan olan "Gaviş'in" adının verildiği görüldü.

04:00 - 2/02/2024 Friday
Güncelleme: 01:57 - 2/02/2024 Friday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze’de 27 binden fazla Filistinliyi acımasızca katleden soykırım sanığı İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nın “tedbir” 4 gün sonra kentteki mahallere İbranice isimlerin belirlendiği bir etkinlik düzenlediği ortaya çıktı. “İsrail'in Zaferi” ismi verilen toplantıya, aşırı sağcı politikacılar, iş adamları ve tanınmış simalar katıldı. Başbakan Netanyahu yönetiminin kabinesinden 11 bakan ve 15 milletvekilinin de yer aldığı konferansta, ırkçı söylemleri ile tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir öncülük etti. Toplantıda "Gelin Gazze'de Evinizi İnşa Edin!" isimli bir çalışma düzenleyen aşırı sağcılar, kentteki mahallere İbranice isimler belirledi.

ŞUCACİYE KATLİAMINI ZAFER OLARAK İSİMLENDİRDİLER

Etkinlikte katılımcılar işgal edilen bölgelere İbranice isim seçtiği mahallenin neresine ev kuracaklarını gösteren semboller koydu. En büyük katliamlardan birinin gerçekleştiği Şucaiye Mahallesi’ne, İbranice "Gazze Mahallesi Kahramanları" adının verildiği görüldü. Aralık ayında mahallede İsrail saldırısı sonucu bir günde 300’den fazla Filistinli ölmüştü.

EL NASIR MAHALLESİ'NE İSRAİLLİ KOMUTANIN İSMİ

El Nasır Mahalle'si için aşırı sağcıların belirlediği yeni isim ise Gaviş Mahallesi. ahallenin şimdiki adı, 1967 savaşlarında İsrail’le savaşan Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır'dan geliyor. “Gaviş” için haritaya İbranice bir açıklamaya yer veren ırkçı topluluk, “6 Gün Savaşları’nda Güney Komutanlığı baş komutanı Yeshayahu Gavish'in anısına değiştirilecek” sözlerini kullandı.

SIRADA BATI ŞERİA VAR

Geçtiğimiz günlerde “Gazze'de Yahudi Yerleşimini Teşvik Konferansı” düzenlemişti. Konferansta baş konuşmacı Ben-Gvir, Filistinlilerin Gazze'den "gönüllü olarak ayrılmaya teşvik edilmesi" çağrısında bulundu. Dinleyicilerin Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi çağrılarına yanıt veren Ben-Gvir, “Haklısın, gönüllü teşvik, bırakın gitsinler. Gush Katif'e (Gazze’de 17 İsrail yerleşiminden oluşan bir blok” ve Kuzey Samiriye'ye (Tevrat’ta Batı Şeria) dönmeliyiz. Teröristlere ölüm” dedi.

UAD KARARINDAN 3 GÜN SONRA

"Araplara ölüm” sloganları atılan toplantıda katılımcılar, “Gazze'de zafer ve yerleşimin yenilenmesi" isimli bir de dilekçe imzaladı. Konferans, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına ilişkin kararından sadece birkaç gün sonra düzenlendi. Mahkeme, İsrail’i soykırım sanığı ilan etmiş, 6 tedbir kararı açıklamıştı.

İsrailli Bakan'dan topyekûn işgal çağrısı

Filistin'de on binlerce insanı katleden İsrail'in İletişim Bakanı Shlomo Karhi topyekûn işgal çağrısında bulundu. İsrailli Bakan, yaptığı bir röportaj esnasında muhabire Filistin haritası açarak Filistinlilerin İsrail devletini yok saydığını ve vaat edilmiş toprakların İsrail sınırlarına katılması gerektiğini söyledi. Tevrat'tan bir ayet okuyarak İsrail'in sınırlarını genişletmesi çağrısında bulunan Karhi, "Sınırlarınızı Kızıldeniz'den Filistin Denizi'ne çekin" dedi.




#İsrail
#Soykırım
#Filistin
#Gazze
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