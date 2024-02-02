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Dünya

Haaretz: İsrail askerleri onay almaksızın Gazze'de Filistinlilere ait evleri ateşe veriyor

İsrail ordusunda görevli komutanların, askerlere, 7 Ekim'den bu yana saldırılara maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki terk edilmiş evleri "yasal onay almaksızın" yakma emrini verdiği bildirildi.

08:50 - 2/02/2024 Cuma
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Konuya ilişkin haber İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayımlandı.


Habere göre İsrail askerlerinin saldırılarında Filistinlilere ait yüzlerce ev onarılamaz bir şekilde hasar gördü. İsrail askerleri son haftalarda, komutanlarının doğrudan talimatıyla gerekli "yasal izin" olmaksızın Gazze Şeridi'ndeki evleri ateşe vermeye başladı.


Bir süredir bu yöntemi kullanarak yüzlerce binaya zarar veren İsrail askerleri, yapıları içindeki tüm eşyalarla ateşe vererek kullanılamaz hale getiriyor.


Konuya dair açıklama yapan İsrail ordusu, onay alınmaksızın yapılan yıkım ve tahribatın inceleneceğini duyurdu.



Görüntüleri paylaştı


Haaretz gazetesine konuşan ve ismini açıklamayan İsrailli ordu yetkilisi ise yakılacak evlerin istihbarat bilgileri doğrultusunda seçildiğini öne sürdü.


Gazze'deki saldırılarda öne çıkan üç subay, Haaretz'e yaptığı açıklamada evleri ateşe vermenin yaygın bir uygulama haline geldiğini doğruladı.


Son zamanlarda sosyal medyada Gazze'de görevlendirilen İsrail askerlerinin Filistinlilere ait evleri yaktıkları görüntüler sıkça paylaşıldı.

#Haaretz
#İsrail
#Gazze
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