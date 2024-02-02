Haaretz: İsrail askerleri onay almaksızın Gazze'de Filistinlilere ait evleri ateşe veriyor

Holokost, mitleştirilerek “demokratik olmayan” idarelerin er ya da geç ayrımcı bir çılgınlığa teslim olacağı ve zulme yol açacağı iddiasını besleyen bir kıssa olarak anlatıldı durdu. Son yarım asırda yürütülen dünya liderliği/jandarmalığı pozisyonunun meşrulaştırılması için kullanıldı. Aslında korudukları ise, Holokost’un anısından ziyade üstüne bina ettikleri egemenlikleri oldu.