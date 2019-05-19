Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya 7 tondan fazla fil dişi ele geçirildi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ASYA

7 tondan fazla fil dişi ele geçirildi

7 tondan fazla fil dişi ele geçirildi

Çin'in güneyinde yılın ilk dört ayında 7 ton 746 kilogram fil dişinin ele geçirildiği bildirildi. Dünyanın en büyük yasa dışı fil dişi pazarı Çin'de fil dişi ve ürünlerinin ithalatı 1975'ten sonra kısmen yasaklanmıştı. Ülkede 2017'de fil dişi ticaretine karışan 67 fabrika ve alışveriş merkezi kapatılmıştı.

Haber Merkezi AA
Fil Dişi.
Fil Dişi.

Çin'in Guangdong eyaleti gümrük yetkilileri yılın ilk 4 ayında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya 67 tür hayvan ve hayvan ürünlerine yönelik kaçakçılık vakası tespit etti.

  • Söz konusu vakalarda, 7 ton 746 kilogram fil dişi başı çekerken, pangolin, kartal ve dev semenderlere ait ürünler de yakalandı.

China Daily gazetesinin haberine göre, Guangdong Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu Yardımcı Direktörü Cou Cicün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Guangdong eyaletinin, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin kaçakçılığının en sık yapıldığı eyaletlerden biri olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en büyük yasa dışı fil dişi pazarı Çin'de fil dişi ve ürünlerinin ithalatı 1975'ten sonra kısmen yasaklanmıştı. Ülkede 2017'de fil dişi ticaretine karışan 67 fabrika ve alışveriş merkezi kapatılmıştı.

Eski CIA ajanına Çin adına casusluktan 20 yıl hapis cezası
DÜNYA
Eski CIA ajanına Çin adına casusluktan 20 yıl hapis cezası

Çin'den Doğu Türkistanlılara yeni zulüm
DÜNYA
Çin'den Doğu Türkistanlılara yeni zulüm

Tepki çeken proje: Çin İslamı
DÜNYA
Tepki çeken proje: Çin İslamı
Saldırı dalgası halen bitmiş değil

Saldırı dalgası halen bitmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs törenlerine önemli mesajlar.
5 ders zorunlu olmaktan çıkartılıyor

5 ders zorunlu
olmaktan çıkartılıyor

​Yeni sistemde liselerdeki ders çizelgesi yeniden düzenleniyor.
Denizden çıkartıldı

Denizden çıkartıldı

​Samsun'da 19 Mayıs törenleri başladı.
Her şeyi anlatacağım

Her şeyi anlatacağım

​CHP'yi panikleten FETÖ mektubu.
Minik Nurcan'ın cesedi bulundu

Minik Nurcan'ın cesedi bulundu

​8 gündür kayıp kızın cansız bedeni dere kenarında bulundu.
'Bugün çimde <br>kaybolacaklar'

'Bugün çimde
kaybolacaklar'

​G.Saray-Başakşehir maçı için dikkat çeken yorum.
200 bin lira hibe verilecek

200 bin lira hibe verilecek

​Bakan Varank'tan girişimcilere 19 Mayıs müjdesi.

Hatalı saldırısını özürle geçiştirdi

Hatalı saldırısını özürle geçiştirdi

​Saldırıda 1 polis ölmüş, 2 polis yaralanmıştı.

'Gökyüzündeki göz'de kimler var?

'Gökyüzündeki göz'de kimler var?

En yüksek ikinci üs son teknoloji ile donatıldı.
İki parti de<br>zafer ilan etti

İki parti de
zafer ilan etti

​Endonezya'daki seçim kavgası büyüyor.
Toplu ulaşım ücretsiz

Toplu ulaşım ücretsiz

Uygulama sabah saatlerinde başladı.
'2023'de <br>hangardan çıkacak'

'2023'de
hangardan çıkacak'

Milli Muharip Uçakları F-16'ların yerini alacak.
Kazanan şampiyon

Kazanan şampiyon

​Türk Telekom Stadı'nda sezon finali.
Eylemlerin<br> 6. ayı doldu

Eylemlerin
6. ayı doldu

​Ülkedeki eylemlere, 40 binden fazla kişi katıldı.
Sinsi plan<br> deşifre oldu

Sinsi plan
deşifre oldu

Alfa'dan kurulmak için pul biber dökmüşler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.