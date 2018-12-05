​Çin'den Doğu Türkistanlılara yeni zulüm

Pekin yönetimi, aşırılıkla itham ettiği Uygurluları kontrol altına almak için “Eşleştir Aile Ol” ismiyle bir program başlattı. Uygur ailelerinin evlerine getirilen Çinlilerin, evin bir ferdi gibi oldukları programla Uygur Müslümanlarının tamamen asimile edilmesi ve Doğu Türkistanlı ailelerin temel değerlerinden olan aile kurumunun yok edilmesi hedefleniyor.
İngiltere'nin Newcastle Üniversitesinde etnografi uzmanı olan Joanne Smith Finley, “Çin, Uygurların kimliklerini koruyabildikleri son alanı da ellerinden alıyor” diyor.
İbadet etmek yasak
Dünya Bülteni'nde yer alan habere göre, Doğu Türkistan’ın Urumçi kentinde yaşayan 23 yaşındaki Abdülahir Yunus, “Onlar dua edemezler” dedi. “Evde dua etmek, hatta bir Kuran olmak bile bütün aileyi tehlikeye atabilir.” ifadelerini kullandı.
Yunus, “Amaçları Uygurları asimile etmektir” diyor. “Çinliler, onlar gibi yemek yememizi, onlar gibi uyumamızı ve onlar gibi giyinmemizi istiyorlar.” diye de ekliyor.
Yunus'un ailesi ve ağabeyinin gözaltına alınmasından sonra sadece Yunus'un kayınbiraderi ve beş yaşındaki erkek kardeşi evde kaldı. 2018'in başlarında, Çin devletinin gönderdiği bir Çinli, tam zamanlı olarak onlarla kalmaya başladı.
İğrenç bir uygulama!
Uygurlar, kadın akrabaları ve çocukları ile aynı çatı altında yaşayan erkek ziyaretçilerin olduğunu düşündüklerinde tahammüllerinin kalmadığını belirtiyorlar. Özellikle inançlarına aykırı bir uygulama olan yabancı erkeklerin evlerinde kalmasını “iğrenç” olarak tanımlıyorlar.
Kaynak: AP