Dünya Çinden Doğu Türkistanlılara yeni zulüm
ASYA

​Çin'den Doğu Türkistanlılara yeni zulüm

Çin'den Doğu Türkistanlılara yeni zulüm

Doğu Türkistanlılara yönelik ağır baskı ve zulüm uygulayan Çin yönetimi, yeni bir uygulama ile Uygurluları asimile etmeye çalışıyor. "Eşleştir-Aile ol" şeklinde bir uygulama başlayan Çin, Doğu Türkistanlı her ailenin yanına bir Çinliyi ev ferdi gibi dahil ederek 'aile' kavramını yok etmeyi amaçlıyor. Çinlilerin bu uygulamasından Türkistanlılar oldukça rahatsız: "Evimizde bir yabancı istemiyoruz"

Diğer
Doğu Türkistan'da yaşan Müslümanlar, Çin yönetimi tarafından zulme uğruyor.
Doğu Türkistan'da yaşan Müslümanlar, Çin yönetimi tarafından zulme uğruyor.

Pekin yönetimi, aşırılıkla itham ettiği Uygurluları kontrol altına almak için “Eşleştir Aile Ol” ismiyle bir program başlattı. Uygur ailelerinin evlerine getirilen Çinlilerin, evin bir ferdi gibi oldukları programla Uygur Müslümanlarının tamamen asimile edilmesi ve Doğu Türkistanlı ailelerin temel değerlerinden olan aile kurumunun yok edilmesi hedefleniyor.

İngiltere'nin Newcastle Üniversitesinde etnografi uzmanı olan Joanne Smith Finley, “Çin, Uygurların kimliklerini koruyabildikleri son alanı da ellerinden alıyor” diyor.

Doğu Türkistanlıların kaldığı kamp görüntülendi: Tuvalette bile izlemişler!
OYNAT 01:23
Doğu Türkistanlıların kaldığı kamp görüntülendi: Tuvalette bile izlemişler!
Tüm dünyada tepkiyle karşılanan Çin'in ısrarla yalanladığı kamplar ilk defa görüntülendi. İtalya merkezli bir insan hakları dergisinde yayınlanan görüntülerde, Çin'in 'yasalara uygun' dediği kampların tuvaletlerdi bile kör nokta bırakmayarak izlediği ortaya çıktı. Dev kompleksin içinde yer alan binanın dış cephe duvarlarında Çince olarak Çin Komünist Partisi propogandaları dikkati çekerken, kamp tam bir hapishaneyi andırıyor. Her yer demir parmaklıklarla kaplı ve her geçişte şifreli kapılar kullanılıyor.





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İbadet etmek yasak

Dünya Bülteni'nde yer alan habere göre, Doğu Türkistan’ın Urumçi kentinde yaşayan 23 yaşındaki Abdülahir Yunus, “Onlar dua edemezler” dedi. “Evde dua etmek, hatta bir Kuran olmak bile bütün aileyi tehlikeye atabilir.” ifadelerini kullandı.

Yunus, “Amaçları Uygurları asimile etmektir” diyor. “Çinliler, onlar gibi yemek yememizi, onlar gibi uyumamızı ve onlar gibi giyinmemizi istiyorlar.” diye de ekliyor.

Yunus'un ailesi ve ağabeyinin gözaltına alınmasından sonra sadece Yunus'un kayınbiraderi ve beş yaşındaki erkek kardeşi evde kaldı. 2018'in başlarında, Çin devletinin gönderdiği bir Çinli, tam zamanlı olarak onlarla kalmaya başladı.

İğrenç bir uygulama!

Uygurlar, kadın akrabaları ve çocukları ile aynı çatı altında yaşayan erkek ziyaretçilerin olduğunu düşündüklerinde tahammüllerinin kalmadığını belirtiyorlar. Özellikle inançlarına aykırı bir uygulama olan yabancı erkeklerin evlerinde kalmasını “iğrenç” olarak tanımlıyorlar.

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Ceset yakma tesisleri kurdular
OYNAT 02:34
Ceset yakma tesisleri kurdular
Ayşemgül Mijit ve Omir Bekali, ikisi de Doğu Türkistan'da yaşananların mağdurları. Mijit, aile fertlerine ulaşamıyor. 7 ay Çin hapishanelerinde, 1 ay da Doğu Türkistan'daki kamplarda kalan Bekali ise, Kazakistan vatandaşlığı ile kamplardan çıkmayı başarabilen nadir insanlardan biri.


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Kaynak: AP

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