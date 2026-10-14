Pilot 7500 kodu verdi: Air India uçağında kaçırılma alarmı

Almanya’nın Frankfurt kentinden Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye gitmek üzere havalanan Air India uçağında, kaçırma alarmı ve bomba ihbarı verildi.

Hindistan’ın Jaipur kentine yönlendirilen uçak, Jaipur Uluslararası Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı. Uçaktaki tüm yolcuların güvende olduğu bildirildi.

India Today gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre uçak, yerel saatle 09.35'te (TSİ 07.05) Jaipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Ardından güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi amacıyla özel bir alana alındı.

Pilot acil durum sinyali gönderdi

İlk bilgilere göre, Ahmedabad Hava Trafik Kontrol Merkezi, saat 09.00 sıralarında uçaktan birkaç saniyeliğine acil durum sinyali aldı.

Pilotun, uçak kaçırma veya uçağa yönelik yasa dışı müdahale durumlarında hava trafik kontrolünü gizlice uyarmak için kullanılan uluslararası 7500 transponder kodunu etkinleştirdiği öne sürüldü.

Uçak acil iniş yaptı

Hindustan Times gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, uçağın bomba ihbarının ardından acil iniş yaptığı belirtildi.

Yetkililer, uçaktaki tüm yolcuların güvende olduğunu ve uçaktan tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

İlk kontrollerde uçağın operasyonel işleyişinde herhangi bir anormallik tespit edilmediği bildirilirken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

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