​84 yaşındaki fotoğrafçı donarak hayatını kaybetti.

Fransa'nın başkenti Paris'te üzücü bir olay meydana geldi. 84 yaşındaki Rene Robert, oldukça kalabalık Turbigo Sokağı'nda yürürken biranda yere yığıldı.
Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert 9 saat boyunca yığıldığı yerde kaldı.
9 saat boyunca kimse yardım etmedi
Evsiz bir vatandaşın sabah 06.00 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermi geçirmesiyle Cochin Hastanesi'ne kaldırılan Robert'in, yaşamını yitirdiği belirtildi.
Robert’in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar, barlarla dolu fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert’e kayıtsız kaldığını belirtti.
- Fotoğrafçıyı sokaktan geçenlerin kayıtsızlığının öldürdüğünü dile getiren Mompontet, "Yerde yatan birini görseydim, ben de duracağımdan yüzde 100 emin değilim." ifadesini kullandı.