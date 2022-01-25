Anneye akıl almaz teklif: Çocuğunu bana satar mısın?

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Crockett County'deki bir markete gelen Rebecca Lanette Taylor, kasada bekleyen bir kadına yaklaşıp, 1 yaşındaki çocuğunu satın almak istediğini söyledi.

Sarışın ve mavi gözlü çocukları seviyorum

Sarışın ve mavi gözlü olan çocuğu çok sevdiğini ifade eden 49 yaşındaki Rebecca Lanette Taylor, kasada bekleyen anneye 250 bin dolar teklif etti. Taylor, 250 bin doların arabasında nakit olarak bulunduğunu ve çocuğu hemen satın alabileceğini söyledi.

Anne ne yapacağını bilemedi

Yaşananlar üzerine paniğe kapılan ve yapacağını bilemeyen anne, marketten çıkarak çocuğunu arabasına kilitledi.

Kabul etmeyince 500 bin dolar teklif etti

Anneyle çocuğunun yanına ikinci kez gelen Taylor, bu kez ise 500 bin dolar teklifte bulunup, bölgeden uzaklaştı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve Taylor'ı çocuk satma ve alma suçundan tutukladı. Houston County Hapishanesi'ne sevk edilen Taylor, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

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10 yıl hapis cezası alabilir

Taylor'ın dava tarihi henüz açıklanmazken, suçlu bulunduğu takdirde 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

FOTOĞRAF 19 Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Birbirinden yaramaz 19 çocuk Bu afacanlar buldukları en ufak boşlukta ortalığı birbirine katmış. Evebeynlerine zor anlar yaşatan çocuklar. BiP'te paylaş

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