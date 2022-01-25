Anneye akıl almaz teklif: Çocuğunu bana satar mısın?

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Crockett County'deki bir markete gelen Rebecca Lanette Taylor, kasada bekleyen bir kadına yaklaşıp, 1 yaşındaki çocuğunu satın almak istediğini söyledi.
Sarışın ve mavi gözlü çocukları seviyorum
Sarışın ve mavi gözlü olan çocuğu çok sevdiğini ifade eden 49 yaşındaki Rebecca Lanette Taylor, kasada bekleyen anneye 250 bin dolar teklif etti. Taylor, 250 bin doların arabasında nakit olarak bulunduğunu ve çocuğu hemen satın alabileceğini söyledi.
Anne ne yapacağını bilemedi
Yaşananlar üzerine paniğe kapılan ve yapacağını bilemeyen anne, marketten çıkarak çocuğunu arabasına kilitledi.
Kabul etmeyince 500 bin dolar teklif etti
Anneyle çocuğunun yanına ikinci kez gelen Taylor, bu kez ise 500 bin dolar teklifte bulunup, bölgeden uzaklaştı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve Taylor'ı çocuk satma ve alma suçundan tutukladı. Houston County Hapishanesi'ne sevk edilen Taylor, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.
10 yıl hapis cezası alabilir
Taylor'ın dava tarihi henüz açıklanmazken, suçlu bulunduğu takdirde 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.
FOTOĞRAF 19
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Birbirinden yaramaz 19 çocuk
Bu afacanlar buldukları en ufak boşlukta ortalığı birbirine katmış. Evebeynlerine zor anlar yaşatan çocuklar.
FOTOĞRAF 26
Bangladeş’in çocuk isçileri
Güney Asya ülkesi Bangladeş’te 14 yasın altında 4 milyonu aşkın çocuk isçi, günün büyük bölümünü çalışarak geçiriyor ve çoğu zaman bunu karın tokluğuna yapıyor. Ücret alabilenlerin aylıkları ise 10 doların üzerine çıkmıyor.
Bangladeş’in çocuk isçileri
Bangladeş’in çocuk isçileri
FOTOĞRAF 19
İtalya’nın Sicilya bölgesinde yer alan dünyaca ünlü Capuchin Palermo Yeraltı Mezarlığı'na defnedilen 160'tan fazla çocuk ve onların sergilenen mumyalanmış bedenleri hakkında çok az şey biliniyor.
Şimdi, bir grup araştırmacı, uzun süredir devam eden gizemlerinden bazılarını ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.
Uluslararası araştırmaya öncülük eden İngiltere'deki Staffordshire Üniversitesi'nde baş araştırmacı ve biyoarkeoloji doçenti olan Kirsty Squires, araştırmacıların X-ray teknolojisini kullanarak çocukların yaşam tarzları ve yaşları hakkında daha fazla bilgi edineceklerini açıkladı.<br><br>
NEDEN ÖLDÜKLERİ BİLİNMİYOR<br><br>Bununla birlikte, 1787 ve 1880 yılları arasında ölen çocuklara odaklanan proje, gelişimsel kusurlar ve hastalıklar için kanıt arayacak.<br><br>
Squirs, “Çocukların ölüm nedenlerini,, ölüm anındaki sağlık durumlarını ve gelişimlerini araştırıyoruz. Daha önce kimse bu özellikleri daha iyi anlamak için mumyalara bakmamıştı” diye konuştu.<br><br>
BİN 284 MUMYA BULUNUYOR<br><br>Bilim insanları, ayrıca Avrupa'daki en büyük mumyalanmış kalıntı koleksiyonu olan Palermo'nun Capuchin Yeraltı Mezarları'nın, bazılarının son derece iyi korunmuş bin.284 mumyalanmış ve kısmen iskeletleştirilmiş cesedi içerdiğini söyledi.<br><br>
NTV'de yer alan habere göre, diğer taraftan, yeraltığı mağarasındaki mumyalari Sicilya mirasının bir parçası olarak turistler için sergilenmeye devam ediyor. Ancak orada gömülü olan çocuklar hakkında çok fazla cevaplanmamış soru var ve ölüm kayıtları oldukça sınırlı bilgiler içeriyor.<br><br>
41 ÇOCUĞUN MUMYASINA ODAKLANILACAK<br><br>Araştırmacılar, çalışma kapsamında yeraltı mezarlarının çocuk odasında tutulan 163 çocuk mumyasından 41’ine odaklanacaklarını belirtti.<br><br>
Çocukların yaşlarının ve cinsiyetlerinin belirlenmesi için, kemiklerin, diş kalıntılarının ve pelvik bölgedeki yumuşak doku kalıntılarının taranacağı aktarıldı.<br><br>
Squires, bulguların daha sonra çocukların kimliklerini daha iyi anlamak için kıyafetleri ve cenaze eşyalarının karşılaştırılacağını da sözlerine ekledi.<br><br>
ÇALIŞMA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK<br><br>Öte yandan, araştırmacılar, X ışınlarının çocukların vücutlarına zarar vermeyeceğini söyledi. Litvanya'nın Vilnius Üniversitesi'nde proje ortak araştırmacısı ve biyolojik antropolog Dario Piombino-Mascali, “Görüntüleme yöntemleri mumyalara zarar veremez. Mumyalar mahzenden çıkarılamadığından, onlar hakkında sadece bu yöntemle çalışabiliriz” dedi. <br><br>
Araştırmacılar, saha çalışmasının önümüzdeki hafta başlayacağını bildirdi.<br><br>
DÜNYANIN EN GÜZEL MUMYASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR<br><br>Daha önce araştırmacılar tarafından incelenen yeraltı mezarlarına defnedilen çocuk mumyalardan birinin ise 1920'de iki yaşında zatürreden ölen Rosalia Lombardo'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.<br><br>
Son derece iyi korunmuş ve neredeyse gerçeğe yakın yüzü, kirpikleri ve nedeniyle, Rosalia “dünyanın en güzel mumyası” olarak anılıyor. -Mascali için Capuchin Yeraltı Mezarlarının çocuklarının hikayelerinin anlatılması açısından çok önemli olduğunu belirterek, \"Şanslı bir çocuktum ama biliyorum ki bazı çocuklar o kadar şanslı değildi ve erken öldü. Hikayelerinin ve bu dünyadaki varlıklarının unutulmadığından emin olmak istiyorum” diye konuştu. <br><br>
CAPUCHİN YERALTI MEZARLARI HAKKINDA<br><br>Capuchin Yeraltı Mezarları’nda yer alan mumyalanmış bedenler ve iskelet kalıntıları, dünyadaki en önemli mumya koleksiyonlarından birini oluşturuyor. Mezarlık başlangıçta sadece Capuchin tarikatının keşişleri için ayrılmıştı, ancak daha sonra halkın üyelerine açıldı.<br><br>
Günümüzde ise popüler bir turistik cazibe merkezi haline geldi.<br><br>
Capuchin Yeraltı Mezarları'ndaki çocuk mumyaların 200 yıllık sırrı çözülüyor
Bilim insanları, İtalya'nın güneyinde yer alan Capuchin Yeraltı Mezarları'na gömülen 163 çocuk mumyanın 200 yıllık sırrını, X-ışını teknolojisini kullanarak çözebilecekleri açıkladı. Bu kapsamda, dünyanın en korkunç yerlerinden biri olarak anılan mezarlığa ilişkin ilk kez detaylı bir araştırma yapılacak. Yeraltı mezarları aynı zamanda, 1920'deki İspanyol gribi salgını nedeniyle ölen ve "dünyanın en güzel mumyası" olarak anılan, Rosalia Lombardo'nun mumyalanmış cesedine de ev sahipliği yapıyor.