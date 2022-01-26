Kar leoparı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Polonya’daki Varşova Hayvanat Bahçesi, kar parsı olarak da bilinen kar leoparı Ayana’nın Kovid-19 sonrası görülen komplikasyonlara bağlı olarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, Kasım ayı sonunda solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren 7 yaşındaki kar leoparına yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını belirtti. Kovid-19 semptomu göstermeye devam eden leopara bir kez de antikor testi yaptıklarını söyleyen yetkililer, pozitif test sonucuyla birlikte kar leoparının Kovid-19’a yakalandığı açıkladı.

Solunum probleminin gittikçe kötüleşmesinin ardından farklı alanlardan uzman veteriner hekimler tarafından tedavisine devam edilen talihsiz kar leoparı, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ayana’nın ölüm nedeni Kovid-19 sonrası görülen komplikasyonlardan biri olan kalp ve solunum yetmezliği olarak açıklandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri leoparın Kovid-19 virüsünü insanlardan kaptığını düşünüyor.

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OYNAT 00:23 Hindistan'da sınıfa giren leopar öğrenciye saldırdı Hindistan'ın Aligarh kentindeki bir okulun sınıfına giren leopar, bir öğrenciyi yaraladı. Paniğe yol açan leopar, saatler süren çalışmanın ardından okuldan çıkarıldı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde leoparın boş bir sınıfta dolaşmaya başladığı, bir süre sonra sesler duyunca sandalyelerin arasına saklandığı görüldü. BiP'te paylaş

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