Dünya Kar leoparı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
AVRUPA

Kar leoparı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Polonya’daki Varşova Hayvanat Bahçesi sakinlerinden kar leoparı Ayana, Kovid-19 sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Polonya’da kar leoparı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Kar leoparı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Polonya’daki Varşova Hayvanat Bahçesi, kar parsı olarak da bilinen kar leoparı Ayana’nın Kovid-19 sonrası görülen komplikasyonlara bağlı olarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, Kasım ayı sonunda solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren 7 yaşındaki kar leoparına yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını belirtti. Kovid-19 semptomu göstermeye devam eden leopara bir kez de antikor testi yaptıklarını söyleyen yetkililer, pozitif test sonucuyla birlikte kar leoparının Kovid-19’a yakalandığı açıkladı.

  • Solunum probleminin gittikçe kötüleşmesinin ardından farklı alanlardan uzman veteriner hekimler tarafından tedavisine devam edilen talihsiz kar leoparı, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ayana’nın ölüm nedeni Kovid-19 sonrası görülen komplikasyonlardan biri olan kalp ve solunum yetmezliği olarak açıklandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri leoparın Kovid-19 virüsünü insanlardan kaptığını düşünüyor.

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