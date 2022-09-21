Dünya AB dışişleri bakanları Rusyanın seferberlik kararı sonrası acil toplanıyor
AVRUPA

AB dışişleri bakanları Rusya'nın seferberlik kararı sonrası acil toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın 300 bin yedeği askere almayı içeren seferberlik kararı ve Ukrayna'daki ayrılıkçıların referandum açıklaması sonrasında New York'ta acil toplantı yapacak.

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Haber Merkezi AA
​AB dışişleri bakanları Rusyanın seferberlik kararı sonrası acil toplanıyor
Arşiv.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan bakanları olağanüstü ve özel nitelikli toplantıya çağırdı.

Borrell, gazetecilere açıklamasında, toplantıda ortak bir çizgi benimsemeyi amaçladıklarını söyledi.

"Boyun eğmeyeceğiz, Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasiyi savunmaya tam destek vermeyi sürdüreceğiz." diyen Borrell, daha büyük zorluklar ve tehditler ortaya çıkmadan önce bu savaşın acilen durmasını istediklerini belirtti.

Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik açıklamasında nükleer silah kullanma tehdidinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu tür bir tehdit kabul edilemez. Nükleer silahla tehdit etmek bütün dünya için gerçek bir tehlikedir. Uluslararası camia, bu tehdit karşısında tepkisini ortaya koymalıdır." dedi.

Putin'in seferberlik ilanını "panik ve çaresizlik" şeklinde değerlendiren Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya boyun eğdirmeye çalıştığını ancak bunu başaramayacağını söyledi.

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