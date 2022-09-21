Dünya Rusyanın seferberlik kararı sonrası ABden Ukrayna açıklaması geldi
ASYA

Rusya'nın seferberlik kararı sonrası AB'den Ukrayna açıklaması geldi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın kısmi seferberlik kararı sonrası AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın seferberlik kararı sonrası ABden Ukrayna açıklaması geldi
Charles Michel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın kısmi seferberlik kararı sonrası AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Michel, sosyal medyadaki açıklamasında, ülkelerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında iş birliği, güvenlik ve refah için çalışırken Kremlin'in Uluslararası Barış Günü'nde seferberlik ilan ettiğini belirtti.

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"Bu savaşta tek bir saldırgan var, o da Rusya. Saldırıya uğrayan ülke ise Ukrayna" ifadesini kullanan Michel, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini ve sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah kısmi seferberlik ilan ederek 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseyleri ile Rusya'nın kontrolünde bulunan Herson'daki sözde yönetim de dün her iki bölgenin Rusya Federasyonu’na katılması için halk oylaması yapılacağını duyurmuştu.

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