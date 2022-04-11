AB Gürcistan ve Moldova'nın üyelik süreçlerini başlattı Avrupa Birliği, Ukrayna'dan sonra Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik süreçlerinin ilk adımı olarak, iki ülkeye gerekli formları sundu. Bugün AB ülkelerinin dışişleri bakanları Ukrayna ana gündemiyle Lüksemburg'da bir araya geliyor.

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