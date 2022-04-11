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Dünya AB Gürcistan ve Moldovanın üyelik süreçlerini başlattı
AVRUPA

AB Gürcistan ve Moldova'nın üyelik süreçlerini başlattı

Avrupa Birliği, Ukrayna'dan sonra Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik süreçlerinin ilk adımı olarak, iki ülkeye gerekli formları sundu. Bugün AB ülkelerinin dışişleri bakanları Ukrayna ana gündemiyle Lüksemburg'da bir araya geliyor.

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Haber Merkezi AA
AB Gürcistan ve Moldovanın üyelik süreçlerini başlattı
Arşiv

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün Lüksemburg'da Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'ye AB üyeliği başvurusu için gerekli formu verdiğini duyurdu.

  • Varhelyi "İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, AB Konseyi'ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz." ifadesini kullandı.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de 8 Nisan'da Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e aynı formu teslim etmişti.

Anket niteliğindeki söz konusu form, AB Konseyi'nin talep ettiği üzere, alınan yanıtlar temelinde ülkelerin AB üyelik başvurusu hakkında Komisyonun görüşünün hazırlanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bugün AB ülkelerinin dışişleri bakanları Ukrayna ana gündemiyle Lüksemburg'da bir araya geliyor.

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