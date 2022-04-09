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Dünya AB Ukraynanın üyeliğini hızlandırmak için süreç başlattı
AVRUPA

AB Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için süreç başlattı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'ya ilk ziyaretinde üyelik için hızlandırılmış süreç önerdi. Kiev'e ziyarette bulunan Von der Leyen, Zelenskiy ile bir araya geldi. Burada Zelenskiy'e hitap eden Von der Leyen, "Bugünkü mesajım net. Ukrayna, Avrupa ailesine aittir. Talebinizi yüksek sesle ve net bir şekilde duyduk. Ve bugün size ilk olumlu cevabı vermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AB Ukraynanın üyeliğini hızlandırmak için süreç başlattı
Vladimir Zelenskiy - Ursula von der Leyen

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ilk ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

"SİZE İLK OLUMLU CEVABI VERMEK İÇİN BURADAYIZ"

  • Zelenskiy'e hitabında "Bugünkü mesajım net. Ukrayna, Avrupa ailesine aittir. Talebinizi yüksek sesle ve net bir şekilde duyduk. Ve bugün size ilk olumlu cevabı vermek için buradayız." dedi.

"AB'YE GİDEN YOLUNUZ BURADA BAŞLIYOR"

Von der Leyen, Zelenskiy'e bir zarf sunarak, içeriğinin gelecek aylarda AB ile üyelik için yapılacak görüşmelerin konusunu içerdiğini belirterek, "AB'ye giden yolunuz burada başlıyor. Bu ortak zeminde çalışmak için 7 gün 24 saat hizmetinizde olacağız." diye konuştu.

RUSYA'YA İHRACAT YÜZDE 71 DÜŞTÜ

  • Başkan von der Leyen, Rusya'ya ihracatın neredeyse yüzde 71 düştüğünü, ülkede enflasyonun yüzde 20 civarında olduğunu, 700'den fazla özel şirketin ülkeyi terk ettiğini, AB üye ülkelerinin 225 milyar avroluk Rus varlığını dondurduğunu aktardı.

500 milyon avro ek yardım

Ukrayna'ya 500 milyon avro ek yardım teklif edileceğini kaydeden von der Leyen, "Bugün 1 milyar avroluk bir destek sağlıyoruz. Bu tutar üç farklı finansal paketten oluşuyor. 120 milyon avro bütçe desteği aktarıyoruz. Acil durum paketimizden 330 milyon avroyu şimdi kullanıma sunacağız. İkisi de hibe. 600 milyon avroluk makro-finansal destek paketinin ikinci yarısına da hız veriyoruz." diye konuştu.

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