Dünya AB Ukraynalı sığınmacıları kabul eden üyelerini destekleyecek
AVRUPA

AB Ukraynalı sığınmacıları kabul eden üyelerini destekleyecek

Avrupa Birliği (AB), Ukraynalı sığınmacıları kabul eden Polonya, Macaristan, Romanya ve Slovakya gibi sınır ülkelerine 3,4 milyar avroluk ek mali destek sağlayacak. Söz konusu kaynağın ülkelere hızla gönderilmesi sağlanacak.

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Haber Merkezi AA
AB Ukraynalı sığınmacıları kabul eden üyelerini destekleyecek
Arşiv

AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çok sayıda sığınmacıyı karşılayan ve kabul eden üye ülkelerin desteklenmesi için bu ülkelere "React-EU" fonundan ön finansman sağlanmasını içeren teklifini açıkladı.

  • Buna göre, sığınmacıların acil ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için özellikle Ukrayna'ya komşu Polonya, Romanya, Macaristan ve Slovakya ile nüfuslarına oranla en fazla sığınmacı kabul eden Avusturya, Bulgaristan, Çekya ve Estonya'ya 3,4 milyar avro aktarılacak. Söz konusu kaynağın ülkelere hızla gönderilmesi sağlanacak.

Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor

Teklifin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYYK), 24 Şubat-22 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 626 bin 546 mültecinin komşu ülkelere geçtiği bildirdi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

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