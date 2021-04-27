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Dünya AB Komisyonu Başkanı koltuk krizinde Türkiyeyi cinsiyetçilikle suçladı Kravat taksaydım böyle olur muydu?
AVRUPA

AB Komisyonu Başkanı koltuk krizinde Türkiye'yi cinsiyetçilikle suçladı: Kravat taksaydım böyle olur muydu?

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde yaşanan koltuk krizinde yeni bir tartışma başladı. Von der Leyen, yaşanan olayda Türkiye'yi cinsiyetçilikle suçlayarak, "Oldu, çünkü ben bir kadınım. Takım elbise giyip kravat taksaydım bu olur muydu? Bir kadın olarak incindim ve kendimi yalnız hissettim" ifadelerini kullandı.


Haber Merkezi Diğer
AB Komisyonu Başkanı koltuk krizinde Türkiyeyi cinsiyetçilikle suçladı: Kravat taksaydım böyle olur muydu?
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AB Konseyi Başkanı Michel'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise ayakta kaldığı görüntü tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Olayın başrolü isimlerden açıklamalar gelmiş, dünya basını olayda Türkiye'nin kabahati olmadığına, Michel ile Von der Leyen arasındaki krize dikkat çekmişti.

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"BÖYLE DAVRANILMASINI BEKLİYORDUM"

Avrupa Komisyonu Başkanı, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme sırasında Erdoğan'ın yanında bir sandalyeye değil, uzaktaki üçlü kanepeye oturmak zorunda kalmasından 'cinsiyetçiliği' sorumlu tutarak "Oldu, çünkü ben bir kadınım. Avrupa Komisyonu'nun başkanı olan ilk kadın benim. Avrupa Komisyonu Başkanı'yım. İki hafta önce bir Komisyon Başkanı olarak Türkiye'yi ziyaret ettiğimde böyle davranılmasını bekliyordum. Ama böyle davranılmadı. Herhangi bir Avrupa Anlaşması'nda bana nasıl davranıldığına dair herhangi bir gerekçe bulamıyorum, bu yüzden bunun kadın olduğum için olduğu sonucuna varmalıyım. Takım elbise giyip kravat taksaydım bu olur muydu? Önceki toplantıların resimlerinde sandalye sıkıntısı görmedim ama kadın resimleri de görmedim." dedi.

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'BİR KADIN OLARAK İNCİNMİŞ HİSSETTİM'

"Bir kadın ve bir Avrupalı olarak kendimi incinmiş ve yalnız hissettim" diyen Von der Leyen, "Bu, oturma düzenlemeleri veya protokolle ilgili değil. Bu, kim olduğumuzun özüne iniyor. Bu, Birliğimizin savunduğu değerlere gidiyor ve bu, kadınlara eşit muamele görmeden önce ne kadar ileri gitmemiz gerektiğini gösteriyor, her zaman ve her yerde" dedi. Kendisinin ayrıcalıklı bir konumda olduğunu ve son derece saygın bir kurumun lideri olarak sesini yükseltebileceğini kabul eden Komisyon Başkanı, "Bir lider olarak sesimi yükseltebilirim ve kendimi duyurabilirim. Ama yapamayan milyonlarca kadın ne olacak? Gezegenimizin her köşesinde her gün yaralanan, gücü olmayan veya sesini yükseltemeyen kadınlar..." diye konuştu.

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Haber Global'in haberine göreİ Konuyla ilgili söz alan Charles Michel ise, yaşananlardan dolayı özür diledi. Michel, sandalyesini Von der Leyen'e bırakması gerektiğini belirterek, "Türkiye ile 27 üyeli Avrupa Birliği arasında ilişkiler gittikçe kötüleşiyor. Böyle davranarak, daha da büyük bir krize yol açmak istemedim. Leyen ve ben, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için söz verdik ve protokol ile diplomasi ekiplerimize bunun için gerekli talimatları verdik. Bu görüntülerin birçok kadını gücendirdiğini anlıyorum" dedi.

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