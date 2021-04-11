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Dünya Almanlar koltuk krizini yazdı Türkiyenin suçu yok AB içinde güç savaşı var
AVRUPA

Almanlar koltuk krizini yazdı: Türkiye'nin suçu yok AB içinde güç savaşı var

Avrupa Birliği başkanlarının Türkiye ziyaretinde koltuk krizi neredeyse görüşmenin önüne geçmişti. Dış basın algı kampanyasına başlamış ancak yaşanan protokol tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaparak, "Avrupa Birliği'nin telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Sanki Türkiye bunu yapmış gibi söylemler var. Protokol önceden bir araya geldi. AB'nin talebi bu yöndeydi" demişti. Son olarak konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Alman dergisi Der Spiegel, Ankara'da yaşanan protokol krizinin arkasında Charles Michel ile Ursula von der Leyen arasındaki çekişmenin olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Almanlar koltuk krizini yazdı: Türkiyenin suçu yok AB içinde güç savaşı var
Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ursula von der Leyen

Alman Der Spiegel dergisi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayıyla ilgili Türkiye'nin suçu olmadığını yazdı.

HATA ERDOĞAN'DA DEĞİL, MİCHEL'DEYDİ

Derginin internet sitesinde yer alan "AB dünya sahnesinde kendini nasıl gülünç duruma düşürüyor" başlıklı değerlendirmede, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ziyareti sırasında kandırıldı. Hata ev sahibi Erdoğan'da değil, Konsey Başkanı Charles Michel'deydi. Tuhaf bir güç mücadelesinin sahneleri." ifadeleri yer aldı.

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Yaşanan protokol olayının fiyasko olarak nitelendirildiği değerlendirmede, bu fiyaskonun sorumlusunun Michel ve Leyen arasındaki anlaşmazlıklar olduğu kaydedildi.

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MİCHEL'İN PROTOKOL MEMURLARI GELDİ AYARLAMALARI YAPTI

Değerlendirmede, Ursula von der Leyen ile Charles Michel arasında aylardır özellikle dış politika konusunda belirgin bir didişme olduğu vurgulanarak, Michel'in AB zirvelerine ev sahipliği yapmaktan daha fazlasını istediği Leyen'in ise ticaret ve düzenleyici gücüyle dünyayı gölgede bırakan bir jeopolitik komisyona liderlik etmek istediğine dikkat çekildi.

  • Ankara'ya Kovid-19 nedeniyle Ursula von der Leyen'in protokol memurlarının gelmediği, onun yerine Michel'in protokol memurlarının geldiği ve buradaki ayarlamaların o memurlarca yapıldığı ifade edildi.

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Spiegel'deki değerlendirmede mart ayı sonunda en son AB'nin çevrim içi zirvesinden sonra Michel'in ekibinin yayınladıkları bir fotoğraf örnek gösterilerek 27 devlet ve hükümet başkanının tümünün Michel'in yanında, diğerlerinin dört katı büyüklüğünde görülebildiği ancak o fotoğraflarda Ursula von der Leyen'in görülmediğine yer verildi.

TÜRKİYE HER ŞEYİ USULÜNE UYGUN YAPTI

Dergideki değerlendirmede, Ankara'daki protokol olayından önce tarafların çalışma yemeğinde bir araya geldikleri ve burada da bir protokol gerginliğinden son anda dönüldüğü belirtilerek, Külliyedeki protokol çalışanlarının örnek müdahalesi övüldü. Yemekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sadece Charles Michel'in oturacakları koltukların diğer koltuklardan belirgin bir şekilde büyük olduğunun görüldüğü ve Leyen'in bir danışmanın bunu fark ederek durumu Türk tarafına bildirdiği ve Külliyedeki protokolün derhal koltuğu değiştirerek Ursula von der Leyen'e de büyük bir koltuk tahsis ettikleri vurgulandı.

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