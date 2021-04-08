Bakan Çavuşoğlu: Oturma düzeni AB'nin talebine göre ayarlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda Avrupa Birliği (AB) Başkanlarının Türkiye ziyareti sonrası yaşanan protokol tartışmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, oturma düzeniyle ilgili talebin AB heyetinden geldiğini belirtti.
Ziyaretler öncesinde protokol ekiplerinin bir araya geldiğini ve görüşmeler yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, "AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta. Bunu, Türkiye'ye yönelik bu ithamlar olmasaydı bu kadar net açıklamayacaktık" dedi.