Dünya AB ve NATOdan Rusya ile Çine karşı birliktelik çağrısı
AVRUPA

AB ve NATO'dan Rusya ile Çin'e karşı birliktelik çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, ABD'nin yeni yönetimine son yıllarda zayıflayan bağları yeniden tesis etme çağrısında bulunarak, "Çin ve Rusya'ya karşı birlikte hareket edelim" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal ortamda düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda video konferans yöntemiyle konuşmalar yaptı.

"Biden ile yeni bir gündem belirlemeliyiz"

Stoltenberg, yeni ABD Başkanı Joe Biden ile diğer NATO ülkelerinin liderlerini bu yıl Brüksel'deki zirve toplantısında ağırlamak ve "yeni bir transatlantik gündem" belirlemek için sabırsızlandığını söyledi.

Son yıllarda Avrupa ile ABD arasında bazı farklılıklar görüldüğünü hatırlatan Stoltenberg, "Şimdi daha güçlü bir ittifak kurmak, güveni yeniden tesis etmek ve birlikteliğimizi güçlendirmek için önümüzde tarihi bir fırsat bulunuyor." dedi.

"Önümüzde Rusya gibi büyük sınamalar var"

Stoltenberg, Avrupa ile Kuzey Amerika'nın önünde büyük sınamalar bulunduğunu belirterek, bunları Çin'in yükselişi, gelişmiş siber saldırılar, yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliği, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı davranışları ve terör tehdidi olarak sıraladı.

"Hiçbir ülke, hiçbir kıta bunlarla tek başına mücadele edemez." diyen Stoltenberg, birlik içinde hareketin önemine işarete etti.

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"Dünya genelinde yeni ortaklıklar kurmalıyız"

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin birbirleriyle istişare etmesi gerektiğini vurgulayarak, zayıf noktalara karşı ortak değerlendirme ihtiyacına dikkati çekti.

Avrupa ve Kuzey Amerika'nın otoriter güçler tarafından tehdit edilen kural temelli uluslararası düzeni savunması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, şunları dile getirdi:

  • "Çin ve Rusya kendi çıkarları için yolculuğun kurallarını yeniden yazmaya çalışıyor. Çin'in yükselişi, güvenlik, refah ve hayat tarzımıza getireceği sonuçlar bakımından transatlantik topluluklarımız için çok önemli bir konu. Bu nedenle NATO, Avustralya ve Japonya gibi yakın ortaklarıyla ilişkilerini derinleştirmeli ve dünya genelinde yeni ortaklıklar kurmalıdır."

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