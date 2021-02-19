​NATO Gara katliamını kınadı: Türk halkına başsağlığı diliyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Gara’da “13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadıklarını” belirterek, müttefiklerin Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yöntemiyle yapılan iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk günkü oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.
- Irak’ın kuzeyinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye’ye başsağlığı dileğini iletti. Stoltenberg, katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak, “Müttefikler, Savunma Bakanlarının bugünkü toplantısında başsağlığı dileklerini iletti. Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir” dedi.
NATO İÇİN DE TEHDİT
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıda PKK terör örgütünün, Irak’taki NATO misyonu önündeki en büyük engel olduğunu dile getirdiklerini söyledi. Akar, “Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik” dedi.