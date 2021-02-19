Dünya NATO Gara katliamını kınadı Türk halkına başsağlığı diliyoruz
AVRUPA

​NATO Gara katliamını kınadı: Türk halkına başsağlığı diliyoruz

NATO Gara katliamını kınadı: Türk halkına başsağlığı diliyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gara’da 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi. Stoltenberg, “Müttefikler, Savunma Bakanlarının toplantısında başsağlığı dileklerini iletti. Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Gara’da “13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadıklarını” belirterek, müttefiklerin Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yöntemiyle yapılan iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk günkü oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye terör saldırılarından en çok çeken NATO müttefikidir
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye terör saldırılarından en çok çeken NATO müttefikidir
  • Irak’ın kuzeyinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye’ye başsağlığı dileğini iletti. Stoltenberg, katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak, “Müttefikler, Savunma Bakanlarının bugünkü toplantısında başsağlığı dileklerini iletti. Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir” dedi.

NATO'nun Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığındaki rolü platform sağlamak
DÜNYA
NATO'nun Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığındaki rolü platform sağlamak

NATO İÇİN DE TEHDİT

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıda PKK terör örgütünün, Irak’taki NATO misyonu önündeki en büyük engel olduğunu dile getirdiklerini söyledi. Akar, “Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik” dedi.

Abone Ol Google News
Dualar evlerden yükseldi

Dualar evlerden yükseldi

​Regaip Kandili, bu yıl salgın nedeniyle camilerde değil, evlerde karşılandı.
ABD karanlıkta

ABD karanlıkta

​Kuzey Kutbu'ndan inen dondurucu soğuk, eskiyen altyapıyı çökertti.
Ekonomiye katkı sağlıyor

Ekonomiye katkı sağlıyor

Meslek liseleri kırk dört ürünü ihraç ediyor.
Üst akla 42,5 yıl hapis

Üst akla 42,5 yıl hapis

​Eski MİT görevlisi, FETÖ-CIA bağlantısını kurdu.
Eller semaya açıldı

Eller semaya açıldı

​Camilerde sosyal mesafeli ibadet...
Daima hazırız!

Daima hazırız!

​Bakan Soylu'nun sorusuna jandarmaların yanıtı salonda yankılandı.
Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

​Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor
Perseverance <br>Mars'a indi

Perseverance
Mars'a indi

​NASA'nın uzay aracı Mars'ta hayat izi arayacak.

NATO'ya <br>unuttuğunu hatırlattık

NATO'ya
unuttuğunu hatırlattık

​Bakan Akar'dan müttefiklere kritik mesaj.
Tablo iyileşiyor

Tablo iyileşiyor

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Böyle skandal<br>bir cümle duyulmadı

Böyle skandal
bir cümle duyulmadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.
Avrupa'da imparator oldu

Avrupa'da imparator oldu

​Küçük bir dükkanla başlamıştı.
Her yer dondu

Her yer dondu

Kar hayatı felç etti.

Salavat ne demek, anlamı nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? İşte salavat okunuşu
Hayat

Salavat ne demek, anlamı nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? İşte salavat okunuşu

Regaib kandili gecesi önem arz eden salavatı şerife gündeme geliyor. Salavat anlamı nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? gibi sorulara vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Salavatı şerife nasıl getirilir? Salât ve selam kelimelerinden oluşan "salât-u selam" terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Peki, Salavat ne demek, anlamı nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? İşte salavat okunuşu...
İsrail Gazzelilerin yakasından düşmüyor: Tarım arazilerini bir ayda ikinci kez sular altında bıraktı
Dünya

İsrail Gazzelilerin yakasından düşmüyor: Tarım arazilerini bir ayda ikinci kez sular altında bıraktı

İsrail'in yağmur sularını biriktirdiği barajları açması sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın tarım arazileri bir ay içinde ikinci kez sular altında kaldı. Arazisi sular altında kalan Filistinli çiftçilerden Arif Şimali, yaptığı açıklamada, 33 dönüm tarım arazisinin tamamıyla sular altında kaldığını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar: Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar: Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.