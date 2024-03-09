|
Dünya

ABD askeri helikopteri Texas'ta devriye görevi sırasında düştü: Üç ölü

ABD'de Meksika sınırında devriye görevi yapmak üzere görevlendirilen Ulusal Muhafız helikopteri Texas'ta devriye görevi sırasında düştü. Kazada üç asker öldü, bir asker yaralandı.

14:17 - 9/03/2024 Cumartesi
IHA
ABD askeri helikopteri Meksika sınırında düştü
ABD askeri helikopteri Meksika sınırında düştü

ABD'de Meksika sınırında devriye görevi yapmak üzere görevlendirilen "UH-72 Lakota" model Ulusal Muhafız helikopteri, Texas'a bağlı Rio Grande City yakınlarında yerel saatle 14.50 sıralarında düştü.


Binbaşı Ryan Wierzbicki yaptığı açıklamada, helikopterde bulunan 2 asker ile 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını duyurdu.

Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.




#Amerika
#Texas
#Meksika
#Helikopter kazası
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ardahan teravih namazı saat kaçta? Ardahan teravih vakti ne zaman 2024?