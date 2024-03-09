ABD askeri helikopteri Texas'ta devriye görevi sırasında düştü: Üç ölü

Soykırımın finansörlerinden biri olan ABD'de Filistin destekçisi aktivistler, New York metrosunda soykırımı anlatan pankartları reklam panolarına astı. Pankartlarda işgalci İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD'nin halkın vergileriyle katliama ortak olduğu, katil İsrail ordusunun her 10 dakikada bir çocuk öldürdüğü yazıldı. Ayrıca Joe Biden'ın fotoğrafı eklenerek, sağlık çalışanlarının katledildiği ve 36 kez hastanelerin bombalandığı hatırlatıldı.