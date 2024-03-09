CENTCOM: Gazze'de hava yardımı sırasında öldüğü iddia edilenlerin sorumlusu ABD değil

İsrail basınında dün yer alan haberlere göre, ABD'nin Gazze'ye yardım taşıyan uçaklarından atılan insani yardım kargolarının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğü ve en az 10 kişinin yaralandığı ileri sürülmüştü.