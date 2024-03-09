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Dünya

CENTCOM: Gazze'de hava yardımı sırasında öldüğü iddia edilenlerin sorumlusu ABD değil

ABD'nin Gazze'ye hava yoluyla gönderdiği yardımlar yerel basında yer alan haberlere göre paraşütlerin açılmaması sebebi ile sivillerin üzerine düşerek ölmelerine neden olduğu ileri sürüldü. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), iddialara cevap vererek, “Bazı haberlerin aksine, bu ABD hava yardımlarının bir sonucu değildir” dedi.

10:02 - 9/03/2024 Cumartesi
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

İsrail basınında dün yer alan haberlere göre, ABD'nin Gazze'ye yardım taşıyan uçaklarından atılan insani yardım kargolarının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğü ve en az 10 kişinin yaralandığı ileri sürülmüştü.


CENTCOM haberlere cevap olarak açıklamasında, “İnsani yardım amaçlı hava yardımları sonucunda sivillerin öldürüldüğüne dair haberlerin farkındayız. Öldürülenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bazı haberlerin aksine, bu ABD hava yardımlarının bir sonucu değildir” ifadelerine yer verdi.


#CENTCOM
#Gazze
#ABD
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