Bütün sokaklarda Gazze var

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de bulunan büyükelçilik önünde toplanan binlerce kişi İsrail’in Gazze saldırılarını ve ABD’nin desteğini protesto etti. Los Angeles kentinde de bir araya gelen göstericiler, ellerinde pankartlar ve Filistin bayraklarıyla yürüdü. New York kentinde ise Square Park'ta yağmura rağmen binlerce gösterici katliamın son bulması çağrısı ile toplandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Neptun Brunnen Meydanı'nda “Küresel Güney direniyor” sloganıyla toplanan binlerce kişi, Filistin ile dayanışma gösterisi yaptı. Fransa'nın başkenti Paris'te Bastille Meydanı'nda başlayan Filistin'e destek gösterisi, Millet Meydanı'nda son buldu.