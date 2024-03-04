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Dünya

Bütün sokaklarda Gazze var

Gazze Şeridi'nde İsrail’in Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım savaşı altıncı ayına girerken, İsrail zulmüne karşı dünyanın dört bir yanında protestolar düzenleniyor.

04:00 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:31 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de bulunan büyükelçilik önünde toplanan binlerce kişi İsrail’in Gazze saldırılarını ve ABD’nin desteğini protesto etti. Los Angeles kentinde de bir araya gelen göstericiler, ellerinde pankartlar ve Filistin bayraklarıyla yürüdü. New York kentinde ise Square Park'ta yağmura rağmen binlerce gösterici katliamın son bulması çağrısı ile toplandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Neptun Brunnen Meydanı'nda “Küresel Güney direniyor” sloganıyla toplanan binlerce kişi, Filistin ile dayanışma gösterisi yaptı. Fransa'nın başkenti Paris'te Bastille Meydanı'nda başlayan Filistin'e destek gösterisi, Millet Meydanı'nda son buldu.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
#Soykırım
2 saat önce
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