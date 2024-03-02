Gazze sınırında kalıcı işgal başladı

Gazze'nin kuzeyinden işgal altındaki Filistin topraklarına açılan Erez sınır kapısı önünde toplanan yüzlerce Yahudi yerleşimci terörist, sınırda bekleyen İsrail ordusuna bağlı kuvvetleri de aşarak Gazze'ye girmeye çalıştı. Yerleşimciler, işgal ordusu tarafından dört aydır devam eden bombardımanlarla yıkılan bölgeyi işgal etmek istedi. Times Of İsrael'in verdiği bilgiye göre, ani bir saldırıyla İsrail ordusunu aşan yerleşimciler, Erez sınır kapısını geçerek tampon bölgeye ulaştı ve burada terör yerleşim birimi inşa etmeye başladı.

Örgütlü girişim

İsrail ordusunun 500 metre kadar ilerleyen yerleşimci grupları geri çıkarmasına rağmen yerleşimciler bölgeden ayrılmadı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Erez Sınır Kapısı önünde çok sayıda yerleşimcinin beklediği ve bölgede prefabrik evler kurduğu görüldü. Yerleşimcilerin bu girişimi örgütlü bir şekilde başlattığını belirten Times Of İsrael, girişimin Nachala adlı bir yerleşimci terör örgütü tarafından başlatıldığını ve örgütün geçen çarşamba günü yerleşimcilere SMS mesajları göndererek Gazze'nin kuzeyine yerleşmek isteyenlerin perşembe sabahı yapılacak eyleme katılmaları ve uzun süreli bir eylem için yanlarına uyku tulumu ya da çadır gibi ekipmanlarını da almaları istediğini aktardı.

Filistinlilerin evlerini işgal planı

İsrailli yetkililer, Gazze operasyonunun hedeflerinden birinin çevredeki Yahudi yerleşimlerin yeni bir saldırı ihtimaline karşı korunması olduğunu açıklarken İsrail ordusunun yaklaşık 365 kilometre uzunluğundaki Gazze sınırı boyunca bir kilometrelik derinlikte tampon bölge oluşturmaya başladığı bildirilmişti. Halkın büyük kısmını Gazze'nin kuzeyinden tehcir eden işgal güçlerinin buraya Yahudi işgalcileri yerleştirmeyi planladığı da konuşulan senaryolar arasında.

İsrail 2005'te çekilmişti

İsrail'in 2005 yılında Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve yasa dışı yerleşimleri boşaltmasının ardından bölge Filistin yönetiminin kontrolüne geçmişti.

Kudüs'te ilhaka doğru adım

İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Peace Now (Şimdi Barış) insan hakları kurumunun verdiği bilgiye göre, İsrail hükümeti Doğu Kudüs'te 2 bin 640 dönümlük bir araziye el koyarak devlet arazisi ilan etti. Arazilerin Doğu Kudüs'teki en büyük Yahudi yerleşimi Maaliye Adumim yakınlarındaki Ebu Dis ve El-Ayzeriyye beldeleri arasında bulunduğu bildirildi. İsrail Maliye Bakanı Bazalel Smotrich'in Doğu Kudüs'te 3 bin 300 dönümlük araziye yerleşim kurulması teklifinin hafta başında İsrail Parlamentosu'nde (Knesset) kabul edildiği bildirilmişti. İşgal güçlerinin toplamda 7 bin dönümlük araziyi devletleştirmeye hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.







