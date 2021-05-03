ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi sürüyor: Antonik Kampı'ndaki bayrak böyle indirildi

ABD ve NATO, 20 yıldır asker bulundurduğu Afganistan'dan çekilme kararı aldı ve süreç 1 Mayıs’ta resmen başladı. ABD Başkanı Joe Biden’ın, 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki Amerikan askeri birliklerinin tamamen geri çekileceğini duyurmasının ardından, ülkedeki son ABD askerleri de resmen çekilmeye başladı.

Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, geçtiğimiz günden itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk ediyor.

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ABD’nin çekilme sürecinde tarihi anlar yaşandı. Ülkenin Helmend bölgesinde ABD askerlerinin kontrolünde bulunan Antonik Kampı’nda devir teslim töreni yapıldı.

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Afganistan Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı fotoğraflarda ABD’nin bayrağının indirildiği görülüyor. Ardından Afganistan bayrağı göndere çekiliyor.

ABD askerlerinden devralınan kampta, NATO ve ABD ordusu tarafından terörle mücadele kapsamında eğitilen Afganistan Özel Kuvvetleri’nin bulunacağı belirtildi.

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