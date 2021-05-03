Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD askerlerinin Afganistandan çekilmesi sürüyor Antonik Kampındaki bayrak böyle indirildi
ASYA

ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi sürüyor: Antonik Kampı'ndaki bayrak böyle indirildi

ABD başta olmak üzere yabancı askeri güçler, 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'daki stratejik merkezlerden çekiliyor. Karar sonrası dün ABD askerleri, Antonik Kampı'nı Afganistan Özel Kuvvetleri'ne devretti. Devir teslim töreninde ABD bayrağı indirilip yerine Afganistan bayrağı göndere çekildi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
ABD askerlerinin Afganistandan çekilmesi sürüyor: Antonik Kampındaki bayrak böyle indirildi
Afganistan Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı fotoğraflarda ABD’nin bayrağının indirildiği, Afganistan bayrağının göndere çekildiği anlar yer aldı.

ABD ve NATO, 20 yıldır asker bulundurduğu Afganistan'dan çekilme kararı aldı ve süreç 1 Mayıs’ta resmen başladı. ABD Başkanı Joe Biden’ın, 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki Amerikan askeri birliklerinin tamamen geri çekileceğini duyurmasının ardından, ülkedeki son ABD askerleri de resmen çekilmeye başladı.

Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, geçtiğimiz günden itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk ediyor.

ABD askerleri Afganistan’dan çekilmeye başladı: Biden 'Bu görevi başka bir başkana bırakmayacağım' dedi
DÜNYA
ABD askerleri Afganistan’dan çekilmeye başladı: Biden 'Bu görevi başka bir başkana bırakmayacağım' dedi

AFGANİSTAN ÖZEL KUVVETLERİ GÖREV YAPACAK

ABD’nin çekilme sürecinde tarihi anlar yaşandı. Ülkenin Helmend bölgesinde ABD askerlerinin kontrolünde bulunan Antonik Kampı’nda devir teslim töreni yapıldı.

Afganistan Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı fotoğraflarda ABD’nin bayrağının indirildiği görülüyor. Ardından Afganistan bayrağı göndere çekiliyor.

ABD askerlerinden devralınan kampta, NATO ve ABD ordusu tarafından terörle mücadele kapsamında eğitilen Afganistan Özel Kuvvetleri’nin bulunacağı belirtildi.

ABD Afganistan’da pes etti: 20 yılda insani yıkıma yol açtı
DÜNYA
ABD Afganistan’da pes etti: 20 yılda insani yıkıma yol açtı

Yaralı ülke Afganistan: Ya işgal ya iç savaş
DÜNYA
Yaralı ülke Afganistan: Ya işgal ya iç savaş

Abone Ol Google News
Dünya basınının iki yüzlülüğü

Dünya basınının iki yüzlülüğü

Söz konusu Türkiye olunca tüm hikaye değişiyor.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Tedbirler tabloya yansıdı

​Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Futbolcuları<br>için oruç tutuyor

Futbolcuları
için oruç tutuyor

İtalyan kondisyoner, Beşiktaş'ın gizli kahramanı.

İhracata rekor kırdıran ülkeler

İhracata rekor kırdıran ülkeler

Türkiye adım adım 200 milyar dolara koşuyor.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'a tepki

​Bakan Koca konuşuyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.