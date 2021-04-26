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Dünya ABD askerleri Afganistandan çekilmeye başladı Biden Bu görevi başka bir başkana bırakmayacağım dedi
ASYA

ABD askerleri Afganistan’dan çekilmeye başladı: Biden 'Bu görevi başka bir başkana bırakmayacağım' dedi

Afganistan’daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General Scott Miller, Amerikan askerilerinin düzenli bir şekilde geri çekildiğini ifaderek, "Askeri üsler ile teçhizatlar Afgan kuvvetlerine teslim edilmesine başlanıldı" dedi.

Haber Merkezi DHA
ABD askerleri Afganistan’dan çekilmeye başladı: Biden Bu görevi başka bir başkana bırakmayacağım dedi
Foto: DHA.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 Mayıs’tan itibaren ABD'nin Afganistan’dan geri çekilmeye başlayacağını duyurmasının ardından Amerikan askerlerinin geri çekilmesi başladı. Konuyla ilgili açıklama NATO’nun Kararlı Destek Misyonu ve Amerika Birleşik Devletleri Kuvvetleri’nin Afganistan Kumandanı Scott Miller'den geldi.

  • Miller, ülkedeki yabancı askeri üslerin kademeli olarak Afgan ordusuna teslim edileceğini açıkladı. Miller, Afganistan’ın başkenti Kabil’de basın basına yaptığı açıklamada, “Tüm kuvvetlerimiz ayrılmaya hazırlanıyor. Resmi olarak bildirim tarihi 1 Mayıs olacak. ABD askerini tamamen oradan çıkarırken, askeri üsleri öncelikle Afganistan Savunma Bakanlığı ve diğer Afgan kuvvetlerine devredeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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BIDEN: BU GÖREVİ BAŞKA BİR BAŞKANA BIRAKMAYACAĞIM

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’da görev yapmaya devam eden 2 bin 500 ABD askerini, 11 Eylül’e kadar ülkeyi tamamen terk edeceklerini açıklamıştı.

  • Biden, Nisan ayının ortalarında yaptığı açıklamada, “Afganistan'daki bir Amerikan askeri varlığına başkanlık eden dördüncü Amerikan başkanıyım. Bu sorumluluğu beşinci bir başkana devretmeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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TALİBAN’DAN DOHA AÇIKLAMASI

Taliban’dan yapılan açıklamada, çekilmenin Doha Anlaşması kapsamında 1 Mayıs’ta gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.

  • Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban, Doha Anlaşması'nda belirtilen tarihte tüm yabancı kuvvetlerin anavatanımızdan çekilmesini istiyor. Anlaşmanın ihlal edilmesi ve yabancı güçlerin belirlenen tarihte ülkeyi terk etmemesi halinde sorunlar artacak ve anlaşmaya uymayanlar sorumlu tutulacak” dedi.

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