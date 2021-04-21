Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDden 300 milyon dolarlık yardım Afganistana parlak bir gelecek sunacağız
AMERİKA

ABD'den 300 milyon dolarlık yardım: Afganistan'a parlak bir gelecek sunacağız

Afganistan'daki askeri varlığını tamamen sonlandırmayı hedefleyen ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sivil yardım desteği kapsamında, Kabil'e 300 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Blinken, "ABD askerlerini çekmeye başlarken Afganistan’da kalıcı ve adil bir barış ve Afgan halkı için daha parlak bir gelecek sunmak için sivil ve ekonomik yardımlarımızı kullanacağız." dedi.

Haber Merkezi AA
ABDden 300 milyon dolarlık yardım: Afganistana parlak bir gelecek sunacağız
Arşiv

ABD’nin Afganistan’daki askerlerini 11 Eylül’den önce tamamen çekme kararı konuşulmaya devam ediyor.

Blinken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Washington’un Kabil’e destek vermeye devam edeceğini belirtti.

300 milyon dolarlık ek sivil yardım

ABD Dışişleri Bakanı, "Afganistan halkında destek veya yatırım vaadimizin bir parçası olarak 2021’de ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) Afganistan’a 300 milyon dolarlık ek sivil yardım yapılması için Kongre ile çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Afganistan'a parlak bir gelecek sunmak için kullanacağız"

Bu yardımın aslında Kasım 2020’de düzenlenen Afganistan Bağışçıları Konferansı'nda taahhüt edildiğini anımsatan Blinken, ancak Afganistan’a ABD’nin desteğinin devam ettiğini göstermek için bugün gündeme geldiğini kaydetti.

Blinken, bu yardımların Afganistan halkına verilen sivil hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılacağını belirterek, "ABD askerlerini çekmeye başlarken Afganistan’da kalıcı ve adil bir barış ve Afgan halkı için daha parlak bir gelecek sunmak için sivil ve ekonomik yardımlarımızı kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul′daki Afganistan konferansının tarihi ertelendi
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul′daki Afganistan konferansının tarihi ertelendi

Afganistan diplomasisi: 42 yıllık savaşı bitirme umudu
GÜNDEM
Afganistan diplomasisi: 42 yıllık savaşı bitirme umudu

Abone Ol Google News
Trabzonspor son saniyede yıkıldı

Trabzonspor son saniyede yıkıldı

Galatasaray evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.
Yaşama umudu yok mu?

Yaşama umudu yok mu?

​Feryatları yürekleri dağladı.
Yasak bu hafta 3 gün

​İçişleri Bakanlığı 23 Nisan kararını açıkladı.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi

Yerlerde sürüklediler

Yerlerde sürüklediler

​Alman polisinden göstericilere insanlık dışı muamele.
Her gün 2,5<br>milyon öğün

Her gün 2,5
milyon öğün

Türk Kızılayı'nın kurduğu 26 aşevi milyonlara ulaşıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.