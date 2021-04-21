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Gündem Dışişleri Bakanlığı duyurdu İstanbul′daki Afganistan konferansının tarihi ertelendi
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul′daki Afganistan konferansının tarihi ertelendi

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’da yapılması planlanan toplantıyla ilgili açıklamada bulundu. 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla düzenlenmesi planlanan konferansın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul′daki Afganistan konferansının tarihi ertelendi
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul′daki Afganistan konferansının tarihinin ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Afganistan’da adil ve kalıcı bir barışın tesisi ve geçtiğimiz Eylül ayında Doha’da başlayan müzakerelere hız kazandırmak amacıyla, Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler’in eş-düzenleyiciliğinde 24 Nisan - 4 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul’da Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla yüksek düzeyli bir Konferans gerçekleştirilmesi planlanmıştı.

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"Barışın tesisi yönündeki samimi gayretlerimiz
kararlılıkla sürdürecek"

Son gelişmeler ışığında ve taraflarla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından, Konferansın anlamlı bir ilerleme sağlanması için şartların daha elverişli hale geleceği ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye, Katar ve BM, Afganistan’da barışın tesisi yönündeki samimi gayretlerini kararlılıkla sürdürecektir."

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