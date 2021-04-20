Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Afganistan konferansı Ramazan ayı sonrasına ertelendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk canlı yayınında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Afganistan barış sürecine ilişkin toplantının Ramazan ayı sonrasına ertelendiğini duyurdu.

"NATO olarak Afganistan'a destek verebiliriz"

Bakan Çavuşoğlu, bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, "Afganistan konusunda bir taraftan Afganlarla müzakere, bir taraftan Taliban'la ABD'nin imzaladığı anlaşma. Bunların hepsi hassas bir döneme girdi. Amerika'nın kararlı destek misyonundan çekilme kararı. Amerika çekilince bu misyon da ortadan kalkıyor. Bu açıklamayı yaptık. Şimdi bir karar üzerinde müzakereler devam ediyor. Bu karar çerçevesinde kararlı destek misyonu bittikten sonra NATO olarak Afganistan'a nasıl destek verebiliriz. Bunun çerçevesini çizmeye çalışıyoruz." dedi.

Cumhuriyet tarafı ile Taliban'ın anlaşması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Kalıcı ateşkes ve siyasi bir yol haritası. Katar'a özellikle teşekkür ediyoruz, çok önemli katkıları oldu. Son zamanlarda Amerika, BM talepte bulununca biz de böyle bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğimizi söyledik. ABD Taliban'la yaptığı anlaşma gereği 1 Mayıs itibarıyla çekilmiş olacaktı. Ama kolay bir süreç değil bu. NATO'nun kararlı destek misyonun ve ABD'nin çekilme kararından sonra acele etmeye gerek yok. Baktık ki ertelemek yararlı olacak. Katar, ABD ve BM ile istişareler yaptık." şeklinde konuştu.

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Ramazan bayramı sonrasına ertelendi

Bakan Çavuşoğlu, bu akşam Katar Dışişleri Bakanı Muhammed ile yaptığı görüşmenin ardından toplantının Ramazan Bayramı sonrasına ertelendiğini ifade etti. Çavuşoğlu konuya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız açılışı yapacak. 21 ülke ve 3 uluslararası örgüt olacak. Heyetlerin oluşması, katılım konusunda netlik olmadığı için ertelemek durumunda kaldık. Burada amaçla Doha'ya alternatif süreç başlatmak değil; sürece katkı sağlamak. İstanbul'daki ev sahipliğini Türkiye, BM ve Katar olarak yapacağız." dedi.

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