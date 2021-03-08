Afgan taraflar Türkiye’de görüşsün

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’a barış görüşmeleri için önerilerini sunduğu bir mektup gönderdi. Blinken, mektubunda, “Türkiye’den gelecek haftalarda, barış anlaşmasının sonuçlandırılması için ev sahipliği yapmasını isteyeceğiz.” ifadesini kullandı. ABD’nin 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan tamamen çekilmeyi planladığının anımsatıldığı mektupta, Taliban’ın bunu fırsat bilerek toprak kazanma arzusuna kapılabileceği kaydedildi.

Antony Blinken

BIDEN’DEN ‘ACELE EDİN’ MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden’ın da Gani ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah’tan barış görüşmeleri konusunda acele etmelerini istediğinin aktartıldığı mektupta, barış süreci ile ilgili öneriler sıralandı. Mektupta, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’dan, görüşmeleri hızlandırmayı amaçlayan yazılı önerilerini paylaşmasının isteneceği de belirtildi. Bu önerileri paylaşırken, “taraflara bazı şeyleri dikte etmek” gibi bir niyetin bulunmadığının altı çizilen mektupta, Halilzad’ın önerilerinin, tarafları gelecekteki anayasal ve idari düzenlemeler, kalıcı ve kapsamlı ateşkesin şartları gibi unsurlar içerdiği ifade edildi.

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