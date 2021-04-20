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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Mısır ile normalleşme' açıklaması: Bizim ülkelerle ilişkimiz partilere veya şahsa bağlı değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile yaşanan diplomatik gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Mısır'da yaşanan darbenin ardından iki ülke arasında kopan ilişkilerin yeniden normalleşme eğilimde olmasına ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "Bizim ülkelerle ilişkimiz, siyasi partilere veya şahsa bağlı değildir. Halk kimi iktidara getirirse onunla çalışırız. Biz Mısır'da darbeye karşıydık. O gün Müslüman Kardeşler değil de Sisi darbeye uğramış olsaydı, biz yine karşısında dururduk." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Mısır ile normalleşme açıklaması: Bizim ülkelerle ilişkimiz partilere veya şahsa bağlı değildir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye ile Mısır arasında, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, Abdülfettah es-Sisi'nin başını çektiği askeri cunta tarafından darbe ile görevden alınmasının ardından ilişkiler kopmuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımlar atıldı. AK Parti, Mısır ile dostluk grubu kurulması için Meclis'e teklif sundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, yaşananların ardında yatanları anlattı.

Mısır ile temasların kopmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar düzeyinde Mısır ile temaslarda bulunabileceklerini ifade ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Sayın Şükri ile defalarca uluslararası toplantılar marjında bir araya geldik. En son kendisiyle görüştük, bazı yol haritalarıyla ilgili çalıştık. O zamanlar prensip olarak uluslararası platformda birbirimizin aleyhine olmama konusunda anlaşmıştık. O ilkelere bizim tarafımızdan uyuldu, uyulmayınca biz de karşılık verdi. En son Batı Trakya Türkleri ve Kıbrıs'la ilgili toplantıda da bu ilkelere uymaya başladık." dedi.

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"Biz Mısır aleyhinde aşırı söylem içinde olanlara gerekli uyarıları yapmıştık"

İki ülke arasında pozitif bir durumun ortaya çıktığını ve NATO'da bazı jestler yaptıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanları düzeyinde bu işlerin götürülmesi konusunda mutabık kaldık. Mısır'ın bize daveti oldu. Bakan yardımcıları düzeyinde. Arkadaşlarımız Mayıs'ta gidecek. Daha sonra karşılıklı büyükelçi atamaları konularında sayın Şükri ile oturup konuşuruz. Burada bazı yorumlar da görüyorum. İşte Mısır muhalefetini Türkiye satıyor mu diye. Biz başından beri darbe konusunda hep ilkeli davrandık. Türkiye'de bazı Mısırlı muhalifler var ama biz normalleşme adımları başlamadan önce Mısır aleyhine aşırı söylem içinde olanlara gerekli uyarıları yapmıştık." ifadelerini kullandı.

"Sisi'ye darbe yapılsaydı aynı tutumu sergilerdik"

Mısır'da ülkenin aleyhine kabul edilemeyecek tonda aşırıya kaçan söylem ya da faaliyetler olması durumunda ilkesel bir tutum sergilediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz önce de telkinlerde bulunduk. Sadece Müslüman Kardeşler değil. O ülkelerde seçim olur, halk kimi iktidara getirirse biz o yönetimle en iyi şekilde çalışırız. Mısır'da darbeye karşı olduk biz. Biz Müslüman Kardeşler olduğu için değil. O gün Sisi işbaşında olsaydı, başkası darbe yapsaydı aynı ilkesel tutumu sergilerdik. Ermenistan'da da aynı tutumu sergiledik. Müslüman Kardeşler'in iktidara gelmeden önce Mısır'la ilişkilerimiz kötü müydü? Hayır, son derece iyi ilişkilerimiz vardı." şeklinde konuştu.

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