Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşıyla yaşadığı gerilimin perde arkasını anlattı: Samimi davranmadı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Söz konusu temasların ardından Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dendias, Doğu Akdeniz başta olmak üzere iki ülke arasında son yıllarda yaşanan gerilim üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Çavuşoğlu, mevkidaşının sözleri sonrası canlı yayında kendisine "anladığı dilden" yanıt verdi ve "Burada Türkiye'yi hedef alırken benim susmamı bekleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"Son derece yapıcı davrandık"

Polemiğin perde arkasında yatanları Habertürk canlı yayınında anlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Görüşmeler son derece samimi bir ortamda gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kabuldeki görüşmeler de samimi oldu. Samimi olması görüş ayrılıklarımızı dile getirmememiz anlamına gelmiyor. Geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi konuştuk. Ekonomi, güven arttırıcı adımlar. Bir konuda hemfikirdik. Yine hemfikiriz. Yıllardır çözemediğimiz sorunları bir veya birkaç görüşmede çözemeyeceğimiz aşikar. Yavaş yavaş güven arttırıcı adımlarla zor konuların çözümüne doğru odaklandığımız konusunda hemfikirdik." ifadelerini kullandı.

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Ev sahibi olarak görüşmelerde son derece yapıcı hareket ettiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Sonuçta yeni bir diyalog başladı. Bu ilk toplantı, kolay bir toplantı değildi. Beklediğimizden daha pozitif atmosferde geçti. Ayrıca iki bakanlık arasında Atina'da gerçekleştirilen siyasi istişarelerin de pozitif geçtiği gibi. Daha sonra basın toplantısına geçerken Yunanistan tarafı bize tartışma yaratacak herhangi bir ifadede bulunmayacaklarını, bizden de aynı yaklaşımı beklediklerini söyledi. Ben de onlara elbette yapıcı, görüş ayrılıklarımızı çözmemiz gerektiğini, suçlar nitelikte olmadığını dile getireceğimizi söyledim. Son derece yapıcı ifadelerde bulundum ev sahibi olarak." dedi.

"Dendias samimi davranmadı"

Yunanistan ve Dendias'ın samimi davranmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Ege denizinde geri itmeler mesela. Gerçekten Avrupa Parlamentosu soruşturma başlattı. En son Afrikalı 7 kişiyi plastik kelepçelerle attılar, bunlardan 3 tanesi öldü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias benim şahsi dostum. Yardımcısı da aynı şekilde. Burada dürüst ve samimi davranmadılar. Beni üzen nokta o. Yoksa söyledikleri her şeye cevabımız var. Bundan korkumuz yok. Girerken böyle teklifte bulunuyorsunuz hem de bir noktadan sonra işi raydan çıkarıyorsunuz." dedi.

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"Bu ilk yaşadığımız olay değil"

Türkiye aleyhine kullandıkları tüm söylemleri bu basın toplantısında kullandıklarını vurgulayan Bakan, "Bu ikinci yaşadığımız bir olay. Birincisi 2019 Eylül ayında New York'ta sayın Cumhurbaşkanımız Miçotakis'le yaptığı görüşmede ihtilaflı konular gündeme geldi. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir teklifi oldu, "Gelin her iki taraftaki sorunları iki dışişleri bakanlarımız çalışma yapsın öneriyle gelsinler" dedi." şeklinde konuştu.

"Biz bu konuda daha samimiyiz"

Bakan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Cenevre'de bir toplantı vardı. İkili görüşme yaptık. Dendias o zaman Yunanistan olarak bu konuları görüşmeyi hazır olmadıklarını söylemişti. Ben de kendisine şunu söyledim, "Bunu değerlendirmemiz lazım, evet anlıyorum kamuoyu bakımından bizim kadar rahat ve özgüven içinde değilsiniz. Bizim kamuoyumuz da elbette hassas. Ama sizin durumunuz biraz daha zor. Fazla geciktirmeyelim" demiştim.

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Bu olsaydı yaşanan gerginliklerin çoğu yaşanmayabilirdik. Biz her şeye rağmen o gün basın toplantısını kapatırken tüm bu konuları önkoşulsuz şekilde çözebildiklerimizi öncelik listesine alıp, diğer konuları çözmek için adım atmaya hazırız. Biz bu konuda samimiyiz.

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