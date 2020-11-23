ABD basını Fransa'da "terör" suçlamasıyla gözaltına alınan çocukları yeniden gündeme taşıdı

Fransa’da Kasım ayı başında 10 yaşındaki 4 Türk çocuğu, Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerle ilgili okullarında gerçekleştirilen bir soruya verdikleri cevabın ardından, evleri basılarak karakola götürüldü ve 11 saat boyunca sorgulandı.

Albertville polisi ağır silahlarla 4 ayrı eve baskın düzenleyerek bilgisayarlara ve cep telefonlarına el koydular, yatakların altında ve çekmecelerin içinde arama yaptılar, Kuran ve arapça yazılı duvar süslerinin fotoğraflarını çektiler.

Şaşkına dönen ailelerin gözü önünde "terör suçlamasıyla" 4 çocuk gözaltına alındı.

İslamofobi yeniden alevlendiriliyor

Çocuklardan birinin annesi olan Ayşegül Polat olanları The New York Times'a anlattı. Çocuğu için böyle bir suçlamanın imkansız olduğunu söyleyen anne polise, "henüz 10 yaşında" diyebildi.

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Fransa'da İslamofobi, öğrencilerine Hz. Muhammed'e hakaret edilen karikatürler üzerinden sözde ifade özgürlüğünü anlatan Samuel Paty'nin 16 Ekim'de öldürülmesi sonrasında yeniden alevlendi ve Müslümanlara yönelik nefret söylemleri ülkenin gündemi oldu.

Öğretmenleri "terör" ihbarında bulundu

10 yaşındaki 4 Türk çocuk, okullarında Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürler ve öldürülen öğretmen Samuel Paty ile ilgili gerçekleştirilen bir tartışmanın ardından öğretmenlerinin ihbarı üzerine polis tarafından karakola götürüldü.

Gözaltına alınan çocuklardan Sohib Harid, dedesi Messoud eşliğinde okula gidip geliyor. Dedesi, Sohib'in polis sorgusunun ardından korkudan altını ıslatmaya başladığını, okulda konuşmaktan korktuğunu, yeniden gözaltına alınacağını düşündüğünü söyledi.

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Sohib, küçük kardeşi Wail, dedesi Mesud ve babası Nabil ile. Andrea Mantovani-The New York Times

Ebeveynler, Albertville'deki dört çocuk okula geri dönerken, yaşanan bu akıl almaz olay, onların büyük bir travma yaşamalarına sebep oldu.

Benzer 17 olay daha var

Fransız medyası benzer şekilde en az 17 küçük çocuğun daha soruşturulma amacıyla benzer davalarının olduğunu duyurdu. Söz konusu soruşturmalara ilişkin resmi bir rapor henüz oluşturulmuş değil.

Polis soruşturmasından geçirilen 17 vakadan yedisi Müslüman öğrenci, biri katolik, biri desit ve diğerlerinin dini bilinmiyor. Bu vakaların en az 14'ünde öğrenciler polis nezaretinde tutuldu ve çoğu "terörü savunmakla" suçlandı.

Nice yakınlarındaki bir ortaokulda, 14 yaşındaki bir kız öğrenci mahkeme dosyalarına göre Ocak ayında "terör eylemlerini savunduğu" suçlamasıyla tutuklandı. Sekiz saat gözaltında tutulan ve herhangi bir dine bağlı olmayan öğrencinin annesi kızının yorumlarını onaylamadığını, ancak bunları "bir gencin hatası" olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyledi. Kızı şimdi bir psikiyatristle görüşüyor ve okula geri dönmeyi reddediyor.

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Ebeveynler, çocuklarının sözlerinin herhangi bir tehdit içermediğini, ancak eğitim yetkililerinin mevcut siyasallaşmış ortamda duymak istedikleriyle uyuşmadığını söylediler.

Annesi küçük Emira'yı okula yollarken konuşmaması konusunda uyarıyor. Andrea Mantovani-The New York Times

19 yıldır Fransa'da yaşıyor

Gözaltına alınan 4 Türk çocuktan biri olan Emira’nın annesi Zülbiye Yıldırım, “Çocukların okulda kendilerine yöneltilen sorulara karşı düşündüklerini söylediklerini anlattı.

46 yaşındaki Zülbite Yıldırım, 6 yaşından beri Fransa'da yaşadığını ve devlet okullarına gittiğini söyledi. Eşi inşaatçı olan ve aile 19 yıldır Albertville'de yaşıyor. Kızları Emira, okulda aktifti, düzenli olarak saha gezilerine gönüllü olarak katıldı. Çift, eğitim kalitesi için şu anda 20'li yaşlarında olan en büyük kızını ve oğlunu bir katolik kurumu olan özel bir liseye gönderiyor.

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Geçen sabah Emira'yı ilkokulun önünde bırakırken endişeli olduğunu söyleyen anne, "kızıma hiçbir şey söyleme, sınıfta bir soru sorulduğunda hiçbir şeye cevap verme" diye tembihliyorum dedi.

DÜNYA Fransa’da 10 yaşındaki 4 Türk çocuk 11 saat boyunca sorguya çekildi